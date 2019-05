Gobierno recibe “ideas” para Dique Mauá y no descarta nuevo puerto

El Ministerio de Industria, Energía y Minería, está decidido a ponerle fin al “eterno nido de ratas” –como lo definió Víctor Rossi– en que se transformó el Dique Mauá y en junio lanzará un “concurso de ideas” para desarrollar un nuevo proyecto en el predio que hace más de treinta años que se encuentra abandonado.

El ministro Guillermo Moncecchi encabezó este miércoles una recorrida por el lugar y dijo que no descartan “ninguna propuesta”, siempre y cuando sea “compatible” con las “condiciones” que pondrán en el llamado que realizarán con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.

“No queremos adelantarnos, pero no hay nada descartado ni definido”, dijo ante la consulta específica de si podría instalarse una terminal fluvio-marítima, un shopping o un emprendimiento hotelero.

Moncecchi hizo esas declaraciones pese a que hace menos de seis meses el gobierno descartó una propuesta del dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, de instalar un puerto en la zona luego de que el Senado había aprobado la enajenación del terreno, declarado Monumento Histórico Nacional.

Las obras implicaban rellenar un área de roca que está en la costa y hacer una escollera de protección para el área portuaria. El costo iba a ser asumido por López Mena, pero las obras pasaban a ser propiedad del Estado, que se comprometía a enajenar dos padrones en los que se construiría un hotel. La decisión se tomó por el rechazo de la Cámara de Representantes, la mesa política del Frente Amplio y un núcleo de vecinos organizados en defensa de la Rambla Sur.

El dique pertenece a la Armada Nacional y a su lado tiene las instalaciones de la Compañía del Gas de Montevideo, cuya custodia pasó a manos del MIEM a fines de 2018. Esos predios están completamente abandonados y las construcciones –el edificio central que contiene una torre-reloj y la zona donde estaban las calderas– en ruinas. En total superan los 22 mil metros cuadrados.

En los últimos meses, el Ministerio de Industria recibió 825 aportes de la población acerca de qué hacer con el terreno en la etapa previa al concurso de ideas. Prácticamente la mitad dijeron que no querían que se instalaran “centros comerciales o grandes cadenas” ni un “puerto turístico”, mientras que 382 personas expresaron su rechazo a que hubiera “actividades privadas restrictivas en cuanto al acceso al espacio”.

Los vecinos pidieron que se instale un centro cultural, museo, espacio para artes y exposiciones, aunque también algunos solicitaron una plaza, parque o espacio recreativo.

Moncecchi dijo que en las bases incluirían “algunos requerimientos” que surgieran de las propuestas de la población. “Seguramente haya un cierto componente de acceso público y espacios libres porque se ha reclamado mucho”, señaló aunque también habrá restricciones patrimoniales y de ordenamiento territorial para las obras.

Pese a que primero se recibieron aportes de los vecinos y ahora ideas, el llamado no será “vinculante” aunque el objetivo es que el proyecto que resulte seleccionado –antes de que termine el gobierno– sea el que finalmente se realice.

El ministro dijo que probablemente sea financiado y ejecutado por un privado, aunque no descarta la posibilidad que se realice mediante PPP. “El MIEM no tiene presupuesto, tendría que ser una cuestión nacional. Va a depender de la propuesta, puede ser una alianza. No es algo que esté decidido porque no es la etapa en la que se está”, señaló. “Estamos esperando ideas que muestren ser sustentables y estén alineadas con los objetivos del MIEM. A partir de eso el abanico que se puede abrir es muy amplio”, agregó.

El ingreso de los vecinos y la apertura temporal

Antes de comenzar la recorrida, un grupo de vecinos del grupo “Por la rambla sur” se congregó frente al ingreso para reclamarle al Ministerio de Industria la posibilidad de conocer el predio.

Moncecchi dijo que se reunieron “un par de veces” y que trabajarán en conjunto para que ingresen al lugar. “Hemos recibido sugerencias y estamos en diálogo permanente. Tenemos previsto algunas visitas a los colectivos del barrio para que conozcan por dentro aunque tenemos que hacer ordenado el ingreso”, subrayó.

El ministro también quiere replicar lo que se hizo con la Estación de AFE, cuya custodia pasó a manos del Estado y la Justicia permitió que se reabriera al público para el Día del Patrimonio. “Mi intención es repetir eso, aunque hay temas de seguridad. Si están dadas las condiciones con gusto lo haremos”, sentenció.