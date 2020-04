Gobierno suspendió las clases de forma indefinida

El presidente Luis Lacalle Pou anunció este jueves que las clases en todo niveles de enseñanza fueron suspendidas de forma indefinida, por lo que no se retomarán el próximo 13 de abril.

"No le vamos a poner plazo", señaló el mandatario sobre la suspensión de forma "indefinida". "Sobre el miércoles que viene hablaremos de un plan para que algunos alumnos de determinadas características y en alguna región puedan retomar su vida normal como estudiantes", agregó, aunque prefirió no dar más detalles hasta no tener clara la planificación a futuro.

La suspensión de las clases en todos los niveles de enseñanza por un plazo de dos semanas se anunció el sábado 14 de marzo, un día después de que se confirmaran los primeros 4 casos de coronavirus en el país. Sin embargo, pocos días después el gobierno anunció la extensión de ese plazo, hasta el lunes 13 de abril, coincidiendo con el final de la Semana Santa.

Finalmente, este jueves se definió suspender las clases de forma indefinida.

La Universidad de la República anunció en los últimos días la extensión de las clases virtuales para todo el primer semestre.