Godín apuntó contra quienes lo criticaron antes del Mundial: "No saben de fútbol o me faltan el respeto"

Tras el empate 0-0 ante Corea del Sur, el capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, se refirió a las críticas que recibió en los últimos tiempos sobre su nivel y sobre quienes cuestionaban si llegaría apto para ser titular en el Mundial Qatar 2022. “Si te dijera que no pienso (en las críticas), te mentiría”, dijo el futbolista. Aún así dijo: "Yo entiendo que la gente que habla así, es gente que no sabe de fútbol o que no entiende el sentimiento de equipo, o que no me conoce o simplemente que me falta el respeto”.

“Si te dijera que no pienso en todas las críticas, todas las cosas feas que se dicen…", declaró en una entrevista a Canal 10 tras el partido frente a Corea del Sur, donde la celeste empató 0 a 0, y el número 3 fue titular. Leé también Con la fórmula de Tabárez, la selección uruguaya de Diego Alonso comenzó a dar pasos seguros en Mundial Qatar 2022 De todas formas, Godín se mostró satisfecho por haber logrado "estar bien" para jugar en la cita mundialista, porque "estar puede estar cualquiera, pero estar bien era lo más difícil". En este sentido dijo que solo su familia sabe por lo que tuvo que pasar "para poder estar acá hoy”. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP Diego Godín durante el encuentro entre Uruguay y Corea del Sur Tuvo entrenamiento de "mañana, tarde, noche, por muchos días, por semanas". Sin embargo, "todo valía la pena". "Valía la pena el soñar, el pensar, visualizar poder estar acá defendiendo a la selección. No hay nada más lindo, nada más importante", sostuvo el capitán, según consignó Subrayado. Este jueves se describió como "contento y feliz de poder disfrutar, corriendo, saltando, ayudando" a sus compañeros y "defendiendo la camiseta más linda del mundo". "Eso es el orgullo más grande que tengo", afirmó. Leé también El Mundial de Godín: el guerrero que hace cuatro meses no podía subir las escaleras Consultado sobre si en la previa del mundial tenía dudas sobre llegar, dijo: “siempre hay alguna duda, cuando ves que no podés o no avanzás como querés. Siempre se generan dudas, pero bueno yo estaba mentalizado y enfocado en salir adelante y poder recuperarme para estar bien”, explicó. “Una cosa es recuperarte, otra cosa es recuperarte pero realmente para competir y estar bien, y poder ayudar a mis compañeros y demostrar adentro de la cancha que en definitiva es lo que la gente espera”, añadió. AFP Archivo. El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín Finalmente, Godín habló sobre "cerrar bocas y otras cosas" como le sugerían algunas personas. “Yo estoy pensando en ganar. Para mí, lo importante es que gane Uruguay. Ojalá haga un partido horrible yo, sea un desastre y que Uruguay gane. No me importa. Yo lo que quiero es que Uruguay gane. Si puedo ayudar de la mejor manera, rindiendo y haciendo mi trabajo y ayudando a mis compañeros, mucho mejor”, aseguró.