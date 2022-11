Godín hizo una autocrítica tras el empate de Uruguay ante Corea

La palabras del capitán Diego Godín tras el debut de Uruguay con empate ante Corea del Sur por el Grupo H del Mundial de Qatar 2022.

"Nos costó el inicio, tuvimos muchas imprecisiones, perdimos muchos duelos que es nuestro fuerte, no pudimos salir con claridad mas allá de alguna contra. Nos costó, se cerraron bien, no encontramos los caminos, abusamos del pelotazo largo que era un arma para la sorpresa. No pudimos romper el arco, pero es importante, si no podes ganar, no perder.

"En un torneo así asi no hay tiempo para lamentos, hay que corregir, mejorar lo que podemos, tenemos para crecer y mejorar, Uruguay tiene jugadores para dar bastante más. Hay que pensar en el próximo, esto es largo".

“Se está viendo en el mundial que todos los equipos compiten”, agregó el capitán, y destacó a sus compañeros. “Destaco el compromiso por el compañero, la camiseta y la solidaridad. Si falta eso, eso sí sería triste. No puede faltar lo que tiene siempre Uruguay”

El capitán también habló sobre las dudas sobre su titularidad tras el parate de varios meses que tuvo por una lesión de rodilla. "Siempre pongo por delante lo grupal, de lo individual. Soy el capitán del equipo, siempre quiero estar, quiero ayudar a mis compañeros y la mejor manera es dentro del campo”.

“No se pudo ganar, una lástima, buscamos por todos lados, pero es verdad que no estuvimos precisos, en especial en el primer tiempo, no logramos ganar duelos que eso nos hace fuertes generalmente. Y el pelotazo cruzado, largo a las espaldas, era un arma. Lo intentamos buscar, la sorpresa, pero no se pudo. A través de alguna pelota quieta tuvimos alguna clara; un cabezazo mío, una más”.