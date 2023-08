La revelación de Godín sobre Messi: el uruguayo contó el mensaje que le mandó al argentino en su peor momento

Diego Godín, el ex capitán de la selección uruguaya, contó que una solo vez le envió un mensaje al crack argentino Lionel Messi, a quien enfrentó varias veces a nivel de clubes y selecciones, siendo uno de los futbolistas que en más ocasiones marcó al 10.

El mensaje de Godín fue en una circunstancia difícil que vivía el ídolo argentino en su selección: cuando en 2016 dijo que iba a dejar al equipo albiceleste tras la eliminación de la Copa América Centenario.

El capitán celeste recordó que estaba en el campo, Uruguay ya había sido eliminado de ese torneo, y hablando con su padre sobre el retiro de Messi, este le dijo por qué no le enviaba un mensaje para que no dejara a la selección argentina, según contó el ex Vélez a Líbero de TyC Sports.

Mirá el video:

Godín le pidió el contacto a Luis Suárez y le escribió un mensaje.

“Le dije lo que me salió: que no se retirara, que por intereses mío me encantaría que no jugara más, pero en realidad iba a perder el fútbol y que le siga metiendo, que todos queríamos verlo jugar”, expresó.

AFP

Godín y Messi, rivales de mil batallas