Godín habló sobre Bielsa y qué haría si lo citara a la selección; se refirió al dolor y a Messi

En una entrevista que este lunes Diego Godín brindó a Pasión Fortinera, medio partidario de Vélez Sarsfield argentino, el zaguero habló sobre su momento, la forma en que disfruta el fútbol y dijo que sería “honor” y “orgullo si Bielsa me llamara a la selección”.

En una charla de media hora, en donde los temas recorrieron por la actualidad del jugador en el club argentino, dejaron para el cierre una pregunta sobre la selección.

Le consultaron qué ocurriría si lo llama Marcelo Bielsa, que se presenta como el principal candidato para dirigir a la selección uruguaya, y le dice "te necesito", cuando Godín había dicho tras el Mundial que la selección era una etapa cerrada.

“Qué honor y qué orgullo si me llamara Bielsa”, y enseguida apuntó: “Mi etapa en la selección está terminada, pero yo no voy a decir que me retiro. La selección está por encima de mí. Mientras esté activo, si Bielsa me llama y me dice, ‘te quiero sí o sí’, ahí lo charlaré con él, pero en el momento veo con buenos ojos un recambio y el inicio de una etapa pensando en el próximo Mundial que es a lo que debe apostar Uruguay”.

Godín volvió a disfrutar entrenar sin dolor

“Estoy muy contento, disfrutando cada día de poder entrenar, y de no sufrir más. Estuve un año o un año y medio con una tendinitis crónica que no me dejaba entrenar y de a poco cada vez jugaba menos. Hoy la tendinitis, el dolor y sufrimiento están olvidados. Es cierto que está ahí porque hubo mucho sufrimiento, pero no bajo la guardia. Estoy bien, y sigo sumando minutos y partidos para estar en mejor forma y mejor ritmo”, explicó sobre cómo vive el día a día.

Consultado sobre los minutos que jugó con el exentrenador de Vélez, el uruguayo Alexander Medina, manifestó: “El Cacique quería ponerme, yo quería jugar, pero muchas veces era imposible porque era insoportable el dolor en el tendón”.

“Por momento arreglamos jugar una determinada cantidad de minutos, para evitar el riesgo de una lesión muscular. Porque lo mío era tendinitis, estaba en un bajo nivel de forma muscular y en riesgo de sufrir un desgarro. Cuando salía no era porque estaba cansado o porque no quería jugar, era porque no podía. Hoy estoy bien”.

Sobre su preparación para el cierre de la temporada 2022 y el Mundial, explicó: “Después que volví del tratamiento al que me sometí en España, me puse bien, de a poco jugué más. Jugué los dos últimos partidos. Tuve un mes de preparación fuerte para el Mundial, y llegué como pude y lo mejor que pude al Mundial. Me hubiera gustado haber podido jugar seis o siete partidos más en Vélez y llegar con más ritmo al Mundial”.

Ante la consulta por qué siguió jugando en Vélez, manifestó: “Sentí que si me iba así del club (después del cierre de la temporada 2022), me iba a ir vacío, por mi forma de ser. Porque a mí me educaron a ser agradecido. Llegué a Vélez y nunca pude corresponder a la gente, al dirigente, a mis compañeros ni al técnico todo lo que apostaron por mí, lo que me ayudaron y la confianza que me dieron. Después del Mundial terminé agotado, vacío de energía, de un montón de cosas que venía sufriendo desde un año antes. Y me enfoqué en tener una revancha para disfrutar el día a día y devolver a la gente de Vélez todo lo que me ayudó”.

Respecto a su futuro: “Tengo un año de contrato y no miro mucho más adelante de lo que estoy viviendo, no más del día a día, y hoy quiero disfrutarlo, e ir pensando más a corto plazo sobre cómo me vaya sintiendo y cómo este de ganas”.

“La palabra disfrutar la uso mucho, y para mi representa disfrutar ganar una pelota en un juego aéreo, ganar un partido. Disfrutó correr, saltar”, comentó.

En cuanto al momento que está viviendo Lionel Messi en PSG de Francia, dijo: “A jugadores así hay que respetarlos. Estamos hablando del mejor jugador del mundo, que marcó una época. Podés no estar contento y conforme, con cualquier jugador, pero hay una línea de respeto con jugadores así que no se puede pasar”.

Mirá la entrevista completa: