Godín regresó a Uruguay y dijo que dejará Cagliari luego de que lo separaran del plantel

El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, llegó este martes a Montevideo luego de que no fuera tenido en cuenta en Cagliari de Italia para el partido de este martes de tarde ante Juventus y de que fuera duramente cuestionado en su club y en medios italianos por su última actuación el fin de semana.

El zaguero y su compañero Martín Cáceres fueron separados del plantel luego de la derrota 4-0 que sufrieron de locales ante Udinese, con goles en los que ambos futbolistas de la selección tuvieron fallos.

En su llegada a Montevideo, Godín confirmó que dejará Cagliari en el actual período de pases.

@diegogodin

Diego Godín en Cagliari

“Obviamente voy a salir del club”, dijo a los medios presentes en su arribo.

Sobre lo acontecido el fin de semana luego de la derrota y su separación del plantel, señaló que “en realidad no pasó nada”.

"En este momento no puedo hablar, me encantaría dar todos los detalles y contar todo, y como no puedo hablar y decir todos los detalles, porque no puedo hablar hasta que no se defina la salida del club, que obviamente voy a salir del club, no voy a hablar”, expresó.

Alberto Pizzoli / AFP

Godín ante Ronaldo

“Si hablara tendría un problema porque tengo que decir toda la verdad, contar toda la verdad. Pero en realidad no hubo ningún problema, ni falta de respeto ni falta de profesionalidad”, agregó Godín.

Además, sostuvo que lo que ocurrió “es un tema más contractual y de la actualidad de Cagliari, que es una situación complicada y que no es de ahora, ya viene de hace un año”.

Diego Battiste

Diego Godín

Consultado por si dejará al club italiano en los próximos días, respondió afirmativamente. “Sí. Ya había hecho un contrato hace un mes atrás, había renovado, para hacerle un favor al club bajándome mi sueldo y teniendo la posibilidad de salir en enero”, explicó.

“Y (salir) era una de las posibilidades. Así que sí, seguro”, dijo el capitán celeste, quien cambiará de equipo en 2022, un año que comenzará con los cuatro encuentros de Uruguay en Eliminatorias en los que se jugará el boleto al Mundial de Catar.