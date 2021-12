Selección > ELIMINATORIAS

Se le caen los históricos a Diego Alonso, y tiene que mostrar su oficio para el estreno con la selección en enero

Godín y Cáceres no serán tenidos en cuenta por Caglari, Muslera es baja por lesión, Cavani no juega y Suárez alterna: los históricos que podían llevar a Uruguay al Mundial no calzan las exigencias de Alonso para el nuevo modelo de convocados