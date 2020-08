González Oro enojado con la cuarentena de Argentina: "El día que pueda me voy a Uruguay"

El conductor radial argentino Oscar González Oro manifestó su enojo con la decisión del gobierno de Alberto Fernández de extender la cuarentena hasta el 16 de agosto y dijo que hará su programa de radio Rivadavia desde Uruguay "hasta que pase todo".

"El día que salga, me cruzo el charco y me voy a Uruguay. De eso no tengo dudas, el día que pueda. Y haré radio desde allá. Si es lo mismo", dijo al programa Agarrate Catalina, según publicó La Nación.

"Ya estoy harto de estar en casa. Ya no sé qué inventar. Me iré el día que pueda y me quedaré allá hasta que pase todo. Obviamente volveré", agregó.

González Oro dijo que se siente "defraudado" con el gobierno de Fernández y siente que le mintieron. "No al país, a mí me mintieron. Me defraudaron en seis meses, un récord", dijo el periodista.

"Yo (a Fernández) le deseo éxito porque soy argentino hasta la médula. Tengo siete generaciones de argentinos sobre mis hombros. Quiero que le vaya bien, pero me parece que están peleando por espacios de poder muy chiquitos, por egoísmos, por internas partidarias", opinó González Oro.

El periodista contó que era amigo del presidente y que estaba invitado a su asunción, pero no fue. "Le mandé un WhasApp y le dije 'es probable que pierda a un amigo, pero gane un gran presidente. Perdí un amigo y no tengo un gran presidente todavía. No lo veo, ojalá aparezca", contó el conductor.

En Argentina, el confinamiento comenzó el 20 de marzo y se flexibilizó parcialmente. Hasta este domingo el país acumulaba 196.543 contagios de coronavirus, con 3.612 muertes y 89.026 altas médicas.