Google Go ya está disponible y te permite ahorrar el 40% de tus datos móviles

Google lanzó esta semana una aplicación diseñada para teléfonos con sistema operativo Android que es más liviana, rápida y económica en cuanto al uso de datos móviles. Según varios medios especializados, la app reduce en un 40% el consumo de datos móviles

Google Go, como bautizaron al servicio, funciona prácticamente con las mismas características que la aplicación madre de la compañía, pero trabaja con un sistema interno distinto que le permite consumir menos memoria del teléfono y no necesita una conexión a internet rápida o estable. El sistema ya funcionaba en algunos países, pero ahora está habilitada a nivel mundial.

Según datos publicados por Infobae, Google Go ya se instaló en 17,5 millones de dispositivos en todo el mundo, con el mayor porcentaje de usuarios en países con acceso a redes más débiles en internet, como India, Indonesia, Brasil, Nigeria y Sudáfrica.

La aplicación es de descarga gratuita, está disponible en Play Store y es necesario contar con un dispositivo Android con versión Lollipop o más reciente para acceder a ella.

Esta no es la única aplicación que funciona bajo estas características. YouTube Go , Files Go , Gmail Go , Google Maps Go, Gallery Go y Google Assistant Go, son algunos de los servicios del gigante de internet a los que se puede acceder con un consumo inferior de datos y memoria.