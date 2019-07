Graciela Villar: “Lo políticamente correcto a veces me juega malas pasadas”

Graciela Villar todavía dedica una parte de sus discursos a poner sus credenciales sobre la mesa. A decir quién es y de dónde viene.

La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio (FA) advierte que primero se tiene que "autodefinir”, y por eso se desdobla, habla incluso en tercera persona, y se lanza a repasar una trayectoria que la ubica hoy en un "rol distinto". La “mejor definición” de Villar la encuentra en "su historia de vida”, y así se lo hizo saber al centenar de militantes frenteamplistas que se arrimaron al Club Unión Atlética en la agradable mañana del sábado para escuchar a la integrante de la fórmula oficialista.

Allí dijo que “en los días previos y posteriores al Plenario del FA” –instancia en la que sostuvo que la opción de octubre es “entre oligarquía o pueblo”, una expresión que le valió cuestionamientos fuera y dentro de su fuerza política–, ha “tenido que aprender muchas cosas”, y señaló que su discurso es “fuerte” porque habla “con el corazón” pero “no porque no tenga las razones para argumentarlo”.

“Hablo porque estoy convencida; no desde el estereotipo del político común, porque yo vengo de las bases, de la coordinadora C, del barrio, de militar en el municipio. Siento como cualquiera de ustedes, y si me emociono mejor. Si no nos emocionamos somos unas papas frescas. Debemos tener el corazón muy caliente y las ideas muy claras”, señaló.

“Lo políticamente correcto a veces me juega malas pasadas. Pero en definitiva, también es verdad que en este proceso de campaña electoral, los debates, las polémicas, los adjetivos, pero fundamentalmente la caza de brujas o el invento de fantasmas, pueden ser buenos recursos teóricos que en general logran algún efecto”, dijo la candidata a vice en referencia a las críticas recibidas. “Y a los fantasmas, como dice Serrat, cuando les sacamos la sábana dejan de existir”, puntualizó la compañera de fórmula de Daniel Martínez, que la aplaudía desde las gradas.

“Sin los jóvenes no hay futuro ni presente. Así que si logro emocionarlos, no con el discurso del 71, sino apropiándome e interpretando lo que ellos sienten y piensan, eso nos va a hacer mejor a todos".

Con la intención de ahuyentar esos “fantasmas”, Villar se concentró en su capacidad de “negociar”, una habilidad que cotiza al alza ante un probable escenario sin mayorías absolutas en el próximo Parlamento. “En los últimos 30 años fui dirigente de un gremio y fui edil departamental. Eso supone que si hay algo que aprendí, porque el sistema te lo exige, es que para generar las mejores condiciones para que los trabajadores pueda tener salarios dignos, hay que aprender a negociar”, señaló.

Sobre ese punto, agregó que “cuando se negocia uno sabe que hay principios que están por encima” y que “el primer objeto de la negociación es sacar lo mejor para el conjunto, ya sean los trabajadores o la ciudadanía toda”.

“Oposición ensoberbecida”

En su discurso ya aparecen también las primeras huellas de Martínez. Al igual que el candidato, habla de "dar un salto de calidad", de impulsar "un cambio dentro del cambio" y de lograr "la igualdad en el punto de partida".

Según Villar, su “intención fundamental es contribuir, desde el discurso pero sobre todo en la práctica, a disminuir la fractura territorial que hace que todavía haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”. Dijo tener “la certeza de poder aportar” para ello y “la convicción de que está en peligro” la reducción de la desigualdad. “La oposición está realmente ensoberbecida con lo que pasa en la región. Y nosotros somos parte del mundo. Lo que pasa en Argentina y en Brasil no nos es ajeno y sabemos que somos un taponcito en el sur”, argumentó.

La exedila convocó a los militantes, y “en particular a los desencantados”, a que expresen “con verbo ácido los cuestionamientos que tengan que hacer”. “El pecado de la soberbia sería inadmisible en una fuerza que se llama progresista. Pero junto con ello, poner el corazón porque cualquier retroceso de hoy significa hipotecar el futuro de tus hijos, de los míos, de mis nietos y de los tuyos”, expresó.

Para terminar, dijo que la fuerza política “precisa a los jóvenes, no en el futuro ni para que entreguen volantes, sino para que formen parte de la construcción del nuevo cambio”. “Sin los jóvenes no hay futuro ni presente. Así que si logro emocionarlos, no con el discurso del 71, ni solo con el discurso de mi generación, sino apropiándome e interpretando lo que ellos sienten y piensan, eso nos va a hacer mejor a todos”, dijo Villar.

Martínez: "Hay gente investigando cada palabra que decimos"

Al término del discurso de Villar, el candidato Daniel Martínez bajó de las gradas para decir unas breves palabras, "reafirmar algunos de los conceptos" manejados por su compañera de fórmula, y responder también a los embates recibidos en las últimas semanas. "Hay veces que mucha gente busca y está investigando cada cosa, cada palabra que decimos. Es más: si no lo decimos como ellos quieren que lo digamos, ¡pac!, sacan tuits y mensajes, y cada tanto aparece la cobardía de las fake news y el enchastre", aseguró. Villar había ironizado previamente con la foto que circuló esta semana y que mostraba a una mujer parecida a ella cenando en un restaurant de Punta Carretas.

Martínez dijo que el Frente Amplio, a diferencia de los otros partidos, tiene "corazón, proyecto político y cero soberbia". "Creo que esas son nuestras fortalezas y son de repente lo que les falta a otros", argumentó. "Tenemos la fuerza de las ideas, del corazón más fuerte que existe en la política uruguaya, y la humildad para construir futuro", culminó el candidato.