El primer ministro británico Rishi Sunak ordenó investigar a Nadhim Zahawi, líder del partido Conservador

El primer ministro británico RishiS unak le pidió a su asesor independiente de ética que investigue una posible violación al código ministerial por parte del líder del partido Conservador y exministro de Finanzas NadhimZahawi en torno a posibles irregularidades en su declaración de impuestos.

Sunak dijo que en la discusión de la situación fiscal de Zahawi, "claramente hay preguntas que necesitan respuesta", aunque aclaró que seguirá siendo presidente del Partido Conservador mientras dure la investigación en declaraciones hechas al periodismo durante se visita a un hospital en Northamptonshire.

“Es por eso que le pedí a nuestro asesor independiente que llegue al fondo de todo, que investigue el asunto a fondo y establezca todos los hechos y me brinde asesoramiento sobre el cumplimiento del código ministerial por parte de NadhimZahawi”, agregó el primer ministro.

Cuando se le preguntó si Zahawi no debería retirarse durante la investigación, Sunak dijo: “Como es una práctica de larga data, seguirá desempeñando el papel que desempeña”.

Por su parte, el investigado Zahawile dio la bienvenida a la investigación y dijo: "estoy seguro de que actué correctamente en todo momento" después de admitir que el fin de semana había resuelto una disputa con el departamento de Rentas y Aduanas (HMRC) por un error "descuidado".

El diario TheIndependenthabía publicado en julio del año pasado que el HMRC estaba investigando a Zahawi por la venta de acciones en la empresa de encuestas YouGov que él cofundó hace 22 años.

El presidente Tory, que había afirmado previamente que las investigaciones de HMRC sobre sus impuestos eran una "difamación", admitió este fin de semanaque había resuelto una disputa y dijo había cometido un "descuido" en la declaración de impuestos, por lo que había tenido que pagar una multa.

El partido Laborista, que considera “insostenible” la permanencia de Zahawi en su cargo, le ha pedido al primer ministro que publique sus declaraciones de impuestos de los últimos cinco años, y exigió que“aclare lo que sabía y cuándo” sobre los asuntos fiscales de su ministro.

Incluso algunos compañeros de partido de Zahawi, como el antiguo líder Iain Duncan Smith, le piden que saque todo a la luz.

Por si el problema del líder conservador no bastara para sumar preocupaciones, el primer ministro ha tenido que disculparse públicamente por haber sido filmado manejando sin el cinturón de seguridad.

La policía de Lancashire anunció el viernes que estaba multando al primer ministro después de que se descubrió a través de un video publicado en Instagram que no usaba el cinturón de seguridad mientras conducía un automóvil.

Cuando se le preguntó si se disculparía por no usar el cinturón de seguridad, Sunak dijo: “Sí, lamento no usar el cinturón de seguridad. Fue un error y por eso me disculpé de inmediato”.

Interrogado sobre si el público podía confiar en él como primer ministro para seguir las “leyes del país” luego de su multa, Sunak respondió: “Por supuesto que sí. En este caso, cometí un error del que me arrepiento profundamente y por eso me disculpé de inmediato”.