Gran Hermano: Denisse se llenó de celos tras un comentario provocador de Florencia, la recién llegada al juego

Tras ser reincorporada por el "Golden Ticket", Denisse González regresó a Gran Hermano con determinación para no pasar desapercibida en esta segunda oportunidad.

Desde el momento en que cruzó la puerta de la casa, se dirigió directamente hacia Bautista, con quien había iniciado un romance, y lo sorprendió con un apasionado beso. Cumplió así la promesa que había hecho durante su campaña para volver al programa, donde había prometido al público romance y pasión. Sin embargo, ahora se enfrenta a una nueva rivalidad con Florencia Regidor, la recién llegada al juego.

Denisse parece estar afectada por los celos, ya que rápidamente comenzó a rivalizar con Florencia después de que esta hiciera un comentario que no le sentó bien durante una cena de bienvenida para los nuevos participantes del reality. Florencia mencionó casualmente que Bautista le había dado "like" a una de sus historias en redes sociales, lo que desató las risas entre los presentes. Aunque Bautista aclaró que fue solo una historia sin mayor significado, Denisse no tardó en expresar su descontento por lo sucedido.

“Cuando veo una mala intención de una persona que se quiere mostrar, estar ahí, no me gusta. No me gusta y no es porque diga ‘lo voy a perder’ sino porque me jode”, reveló en una conversación con Paloma en el patio. González mostró tener un buen sentido de percepción. Florencia, al ver a la "parejita" abrazándose al dar los buenos días, no pudo contener un suspiro de desagrado.

Denisse y Bautista GH

“Ella sabe cómo son las cosas, ¿para qué hace esto? Te da para decirle ‘¿la ubico o no la ubico?’ No por Bautista, porque sé cómo es como persona… Yo sé que de parte de él no hay nada”, afirmó, aunque las imágenes del programa mostraban los coqueteos del uruguayo con la nueva participante. "Estamos hablando de vos", le comentó Bautista con una sonrisa en la cocina, mientras Florencia, ataviada con un bikini rosa al estilo Barbie, se acercaba cantando una canción del joven. Él captó el gesto al instante. "Viste que la sabe", añadió entre risas mientras preparaba la comida.

"Sabe cómo son las cosas. Te lo expliqué hace un rato. No seas forr…", expresó Denisse, descargando su indignación en lo que parecía ser una declaración de guerra. Esta nueva faceta de Denisse en su segunda oportunidad en el reality la muestra completamente diferente a como fue al principio. Incluso, la pareja ya dio un paso más: terminaron teniendo relaciones sexuales en el cuarto de los hombres, convirtiéndose en los primeros de la temporada en hacerlo, además de ser la única pareja establecida en esta edición llena de coqueteos y juegos, pero con poca acción.