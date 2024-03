Ingresan cinco nuevos participantes a la casa de Gran Hermano: ¿quiénes son?

La noche del pasado lunes en Gran Hermano resultó sumamente destacada. Por un lado, Denisse y Sabrina aseguraron su regreso a la casa al hacerse acreedoras del "Golden Ticket". Sin embargo, también se sumaron al reality show cinco nuevos participantes, lo que implica una necesaria revisión de las estrategias de los concursantes previamente establecidas para asegurar su permanencia en la competencia.

El primero en hacer su entrada fue Mauro D'Alessio, quien se presentó como un "tincho modelo". Durante su presentación, expresó su preferencia por las mujeres rubias y dejó claro su estado de soltería. Al describir sus intereses, mencionó “Me gusta salir a fiestas electrónicas, es más, este pantalón es el que usé ayer para salir”, contó. Con residencia en la Ciudad de Buenos Aires, Mauro ejerce como responsable de marketing en una empresa de calzados y se define como alguien romántico, “Me gustan los planes empalagosos, así película yankee, pero increíblemente, nunca tuve novia. Soy muy egocéntrico en mi imagen y en cómo quiero que me vean... Jugué al rugby desde los 6 a 20 años, no me considero el típico tincho, pero la gente piensa que soy el tincho modelo”.

Seguidamente, ingresó Darío Martínez Corti, originario de La Plata, quien ostenta un matrimonio de más de tres décadas, cuatro hijos y un nieto. Con una experiencia laboral de más de veinte años en el sector automotriz, Darío compartió “Estar incomunicado es todo un tema y eso me parece interesantísimo. No soy nivel chef, pero te hago lo que quieras nivel hogar”. Además, adelantó su estrategia para los próximos días, “Mi primera estrategia va a ser que me incorporen inmediatamente al grupo. Para mí el minuto ahí vale oro”. Su llegada fue recibida con alegría por parte de Rosina, quien expresó: “Necesitábamos un padre”.

Darío GH

A continuación, se presentó Paloma Méndez, originaria de la localidad bonaerense de Martínez. Paloma destacó su personalidad “Soy bastante personaje, a veces la gente me pregunta si soy o me hago. El estudio no es lo mío, pero hice varias carreras”, contó. En su presentación, enfatizó su carácter fuerte y su gusto por las tareas domésticas, como lavar los platos y limpiar.

Paloma GH

Seguidamente, ingresó Damián Moya, procedente de la villa Carlos Gardel en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Damián compartió su experiencia laboral diversificada, “He trabajado de remisero, en boliches, como bailarín, repositor, pasé por todos los rubros y me considero una persona 4x4 porque me adapto a cualquier terreno y circunstancia”, contó. “Yo vivo en el monobloc 24, me crié siempre ahí, es un barrio peligroso. Tengo amigos que andan en la delincuencia, pero yo, gracias a Dios, nunca me tiré para ese lado, siempre para el lado del trabajo. Obviamente, mi sueño y objetivo de vida es que podamos salir del barrio y salir adelante. Tengo una hermanita muy chiquita, que no me gustaría que pase por las cosas que yo he vivido”, dijo a continuación. “Si tengo que jugar, voy a usar todas las armas y no me voy a sentir mal por eso. He aprendido mucho en la vida y puedo utilizarlo como herramienta dentro de la casa”

Damián GH

Finalmente, Florencia Regidor hizo su presentación, proveniente de Temperley. Florencia expresó su determinación para jugar, “Voy a entrar, voy a ver cómo me siento y a partir de eso voy a ver cómo juego. Pero obvio que entro a jugar, nada de plantas". Reveló “No me gusta bañarme. Me lavo los sobacos, me hago baño polaco, pero no me lavo el pelo. ¿Está mal?”. Enfatizó su dedicación al modelaje y su experiencia en el mundo de las relaciones públicas, carrera que estudia. A pesar de enfrentar desafíos, como problemas alimenticios, destaca su actitud positiva y su capacidad para relacionarse con los demás, aunque reconoce ciertas dificultades con algunas mujeres, "Me suelo llevar bien con la gente, no tanto con las mujeres porque viste que son medio envidiosas y todo el tiempo están comparando. Te dan por atrás y quieren a tu novio. Son así... Yo soy así también”, se definió.

Florencia GH