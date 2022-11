Gran Hermano tiene a su cuarto eliminado, tras una votación aplastante

La cuarta gala de eliminación de Gran Hermano 2022 tuvo lugar este domingo, y el público definió la salida de un nuevo concursante con un aplastante porcentaje de votos.

A la gala llegaron cinco concursantes nominados. Cuatro fueron nominados por sus compañeros: Agustín "Frodo" Guardis, Daniela Celis, Juan Reverdito y Nacho Castañares, a quienes en el correr de la semana se sumó Walter "Alfa" Santiago, sancionado por la producción por una situación de acoso que protagonizó.

También fue sancionada Lucila "la Tora" Villar, quien no pudo salvar a ninguno de sus compañeros nominados, como castigo por haberse quitado el micrófono en una situación prohibida por las reglas del programa.

Con ese panorama comenzó el programa de este domingo, en el que gradualmente se fue depurando la lista de nominados. Agustín fue el primer salvado por el público, luego de recibir solamente el 0,78% de los votos, y luego fue el turno de Nacho.

Cuando solamente quedaban tres nominados en juego, Juan dijo que quería tener un mano a mano con Alfa por su lugar en la casa, algo que pocos minutos después se concretó, cuando el conductor Santiago del Moro anunció que Daniela estaba a salvo.



“Esta placa para mí no significa que si yo me quedo gané, significa que la sociedad está echando a una persona que hizo bullying, que me trató de cualquier forma menos de persona y a una de las chicas la trató muy mal. Yo soy padre, soy abuelo, entonces me voy por ese lado. No me importa si hoy gano, me da mucha tristeza y mucha bronca lo que vi y escuché", dijo Reverdito.

Sin embargo, no tuvo suerte, ya que recibió el 88,14% de los votos del público, y el taxista de 42 años se convirtió así en el cuarto eliminado del ciclo. Se sumó así a Tomás Holder, Martina Stewart y Mora Jabornisky en la lista de concursantes que ya abandonaron el reality.