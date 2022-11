Gran Hermano 2022: un participante fue sancionado por el programa por una situación de acoso

En la noche de este jueves, la casa de Gran Hermano Argentina se vio sacudida por un anuncio oficial: el programa decidió sancionar y castigar a uno de los participantes, debido a una situación de acoso. El conductor del programa, Santiago del Moro, dijo al comienzo de la emisión de esa jornada que "en la casa pasaron cosas que no deben pasar", y lamentó: “los tiempos han cambiado y hay cosas que se dicen o supuestas bromas que no pueden pasar más. Eso lo sabemos todos acá afuera y lo saben cada uno de los jugadores".

El concursante Walter "Alfa" Santiago, el más veterano de la casa, fue sancionado con una nominación automática (lo que lo suma a los cuatro elegidos de esta semana por parte de sus compañeros) por una situación ocurrida dentro de uno de los cuartos de la casa con "Coti" Romero.

Según le relató ella a algunos de sus compañeros de juego, "(Alfa) estaba acostado. Me dijo ‘me estoy por cambiar, estoy en bolas. Tapate los ojos’. Me tapo los ojos. Él se levanta y se cambia y me dice 'no me mires, me estás espiando'", relató. "Yo le estaba diciendo basta porque no me gustaba lo que estaba haciendo", agregó.

Tras esos intercambios, Romero contó que Santiago se acostó, se tapó con una frazada "y pone la mano así, tipo levantada y me dice 'mirá, mirá, mirá'". La producción del programa mostró el audio posterior, en el que "Alfa" le dice: "Mirá 'Cotita". Diez de circunferencia, un desodorante".

"Alfa" fue convocado por el propio Gran Hermano al confesionario, donde se le comunicó la decisión. "No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas este tipo de conductas en mi casa. Te comunico que el reglamento es muy claro sobre los comportamientos que quebrantan los límites del respeto. Te pido que reflexiones acerca de lo sucedido y además informarte que se te aplicará una sanción".

Luego de haber recibido su castigo, Santiago se acercó a Romero para pedirle disculpas. "Vos no te sientas mal porque no tenés la culpa de absolutamente nada. Yo lo que hice fue una broma, estábamos jorobando y vuelvo a repetir, ya te pedí disculpas. Hablé con vos en privado. No tuve absolutamente nada contra vos, no quise hacerte daño, no quise acosarte como dijeron en algún momento", le dijo.

Un antecedente y otro castigo

Hace algunas semanas, distintas figuras y organizaciones como Amnistía Internacional protestaron contra otro episodio ocurrido dentro de la casa, vinculado también a una situación de acoso. Las burlas y los manoseos a Agustín Guardis de parte de Thiago Medina fueron repudiados, aunque no recibieron sanción de parte de la producción.

La que si fue castigada fue Lucila Villar, conocida como "La Tora", quien se sacó el micrófono. De acuerdo con el reglamento del formato los participantes solo se lo pueden sacar cuando están en la piscina, en la ducha o cuando se van a dormir. Por ese gesto, se le impidió salvar a uno de sus compañeros nominados, uno de quienes este domingo será eliminado por el público.