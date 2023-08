Gregorio Pérez fue su primer técnico en Nacional y la presión de volver para cortar el sexenio de Peñarol; la vida de Pedro Barrios

En Argentina lo bautizaron "Don Pedro Barrios". Con Mandiyú de Corrientes logró el histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Zaguero goleador y gran pateador de penales. Se inició en Nacional y jugó la final del Campeonato Uruguayo de 1986 que ganó Peñarol tras un inexplicable "pacto de caballeros" entre los dirigentes. Al final de su carrera volvió a los tricolores que tenían un desafío complicado: cortar el sexenio de su tradicional rival. Al cabo de esa temporada 1998 se retiró campeón Uruguayo.

Creció en los terrenos aledaños al Campus de Maldonado y desde hace 20 años es el encargado del área deportiva de la Intendencia de ese departamento, con el Campus como centro de operaciones.

De San Carlos a Maldonado

Pedro nació en San Carlos y cuando tenía 6 años sus padres se separaron y él se fue a vivir a Maldonado con los abuelos maternos y su mamá. A dos cuadras del Campus, hoy estadio Domingo Burgueño Miguel.

En aquellos tiempos solo existía un complejo con un gimnasio cerrado, una torre, el liceo y el cuartel de bomberos. Lo demás era todo médanos y pinos.

Dónde ahora se ubica la pista de atletismo antes había canchas de baby fútbol. Ahí pasaba Pedro sus tardes en tiempos en los que la televisión recién estaba apareciendo: solo había uno o dos vecinos por cuadra que la tenían en su casas.

En Nacional de los 80; Barrios es el último de los parados, a la derecha

"Después hicieron el Campus viejo con una sola tribuna, la Sur, con la pista de atletismo, pegado al liceo y había una cancha de básquetbol", recordó el exfutbolista, actual director de infraestructura deportiva de la Intendencia de Maldonado.

Luego se utilizaron tribunas prefabricadas que fueron modernizadas para la disputa de la Copa América de 1995.

En baby fútbol defendió al club Ciudadela, que ya no existe, hasta los 13 años, cuando pasó al Club Atlético Ituzaingó de Punta del Este.

En los años 1982 y 1983 jugó en Deportivo Maldonado que entonces solo competía en el fútbol local y en la selección departamental.

Un amistoso y un dirigente lo llevaron a Nacional

"Nacional se interesó en mi a raíz de un partido amistoso con la selección de Maldonado. En aquellos tiempos esa era la manera de poder llegar al fútbol profesional", recordó. Barrios ya tenía más de 20 años cuando el club de Montevideo lo contrató.

José Sassón, uno de los dirigentes históricos de Nacional en la década de 1980, que tenía negocios en Punta del Este, fue el nexo para que aquel muchacho que se destacaba en la zaga de la selección fernandina, fuera a los tricolores.

La participación de Sassón fue clave para que la final de la Copa Intercontinental de 1980 se jugara por primera vez en Japón entre Nacional y Nottingham Forest.

El primer técnico que tuvo Barrios en Nacional fue Gregorio Pérez, quien dirigía la Tercera división. Con los años Gregorio fue pieza clave en el quinquenio que logró Peñarol (1993 a 1997), racha que paradójicamente se cortó en 1998 cuando Barrios regresó a los tricolores.

Pero aún falta mucho tiempo en la historia para ese momento: "No me costó adaptarme a Nacional porque a mi me gustaba mucho entrenar. Jugué unos partidos en Tercera y me pasaron enseguida al plantel de Primera", recordó.

Barrios, figura de la hazaña del equipo de Corrientes

Corría la mitad de la década de 1980: "Llegué en un momento complicado de Nacional. Había un plantel enorme, con muy buenos jugadores, muchas figuras. No fue fácil, pero me adapté rápido y tuve la enorme suerte de haber tenido técnicos campeones del mundo, como Víctor Espárrago, Ildo Maneiro, Pocho Brunell". Cuando regresó al club tuvo a otro: Hugo De León.

Debutó oficialmente en Primera el 28 de julio de 1985 contra Defensor Sporting en el Franzini. Nacional formó con Gualberto Velichco; Néstor Montelongo, Pedro Barrios, Oscar Aguirregaray, Juan Ferrari, José Luis Pintos Saldaña, Tony Gómez, Jesús Noel Alzugaray, Washington Castagnero, Alexis Noble y José Ignacio Villarreal.

La final de 1986 y la roja con el Pollo Vidal

Nacional terminó quinto en el Uruguayo de 1985 y en 1986 sucedió un caso único. Fue el equipo que sumó más puntos, pero no salió campeón.

"Fue aquel famoso pacto de caballeros entre los dirigentes. Una decisión de la directiva que los jugadores no tuvimos nada que ver", recordó Barrios.

Debido a deudas impagas, Nacional y Peñarol no pudieron jugar la primera fecha de aquel campeonato, pero mientras que los tricolores tuvieron libre por sorteo, el aurinegro perdió los puntos. De modo que los dirigentes pactaron que si Nacional ganaba el torneo por más de dos unidades sería el campeón, pero si lo hacía por uno, jugarían una final. Pasó esto: Nacional terminó primero con 35 y Peñarol con 34.

Con Maradona enfrente

La final entre ambos se disputó el 6 de enero de 1987. Pedro Barrios fue titular y lo expulsaron junto al Pollo Vidal a los 70 minutos. Juan Ramón Carrasco falló un gol increíble en los minutos finales frente al golero Eduardo Pereira y en la definición por penales ganó Peñarol.

"En la tabla el campeón fue Nacional", se consuela Barrios 36 años después.

Ese año continuó complicado, los jugadores estuvieron cinco o seis meses sin cobrar, asumió Sergio Markarian como técnico y no lo tenía mucho en cuenta a Barrios, por lo que se le presentó la posibilidad de salir al exterior.

La decisión de irse a Corrientes

"El presidente de Mandiyú de Corrientes, don Eduardo Seferián, tenía contactos en Punta del Este y me habló. El año anterior había llevado a Julio Ribas, Víctor Púa, Servando Marrero. Yo tuve contacto con el Bomba Cáceres y Daniel Martínez para conocer algo más. El presidente quería armar un equipo para ascender, porque de Corrientes nunca había jugado un equipo en Primera. Así fue que en mayo o junio del 87 me fui para jugar en el Nacional B".

Un equipo argentino formado en su mayoría por jugadores uruguayos y paraguayos. "Seferián era muy hincha de los uruguayos, buena parte del año vivía en Punta del Este. Además en aquel tiempo no era fácil que fueran jugadores argentinos a Corrientes, no era una plaza atractiva para ellos. Después que logramos ganar el Nacional B y el ascenso a Primera, todo cambió y fueron varios campeones del mundo a jugar".

Un joven Pedro Barrios en Mandiyú

La vida en Corrientes fue cómoda y la gente los trataba muy bien. "Eduardo era un señor que nos cumplió con todo lo que prometió y más. Deportivamente nos costó un poco porque era un fútbol amateur, pero nuestro aporte fue importante para mejorar las condiciones, la infraestructura, el entrenamiento. Tenían en cuenta lo que les pedíamos parar mejorar la institución".

Mandiyú ascendió y se mantuvo durante siete años en Primera.

El siguiente paso de Barrios en el fútbol argentino fue Huracán. "Don Eduardo había quedado muy solo en Mandiyú, no tenía el apoyo del gobierno provincial a pesar que se jugaba con el estadio lleno, estaba cansado para lidiar el con el club y me dijo que lo iba a vender. El compromiso moral que yo tenía era con él, entonces aproveché la oportunidad que me surgió en Huracán, un equipo grande".

Huracán, otra gran campaña

Se fue a vivir a Parque Patricios, el barrio del club: "La vida era distinta, la exigencia deportiva también era mayor. Pero encontré un club lindo, una barriada bárbara, exigente pero que apoya mucho a los jugadores. Fue una linda etapa en todo sentido".

En 1994 Huracán realizó una campaña histórica, saliendo subcampeón del Clausura. "No nos dieron las fuerzas para ganar, pero se hizo un muy buen torneo teniendo en cuenta el escaso plantel que había", contó el exjugador.

"Convertí muchos goles de penal. Los practicaba pero también tenía mucha serenidad a la hora de patear. Tenía dos cosas fundamentales: mucha convicción y tranquilidad"

Aquel logro tuvo un plus, ya que enfrentaron a equipos poderosos como River y Boca, que en esos tiempos tenían planteles de gran calidad. Por ejemplo, había regresado Diego Maradona. "Yo había jugado contra él en una gira con Nacional por Europa y después lo enfrenté en Argentina. Pero también jugué contra Enzo, Ruben Paz. En la década del 90 los campeonatos eran muy competitivos".

Mandiyú 1987: Pablo Quiroga, Coquito Rodríguez, Barrios, Domingo Cáceres, Oscar Manis, Martínez Tapí; Urbina, Oddine, Adolfino Cañete, Pepe Basualdo, Attadía

Después de varios años en el fútbol del otro lado del Río de la Plata, siendo uno de los zagueros más goleadores (marcó 67 goles en su carrera) y con el mote bien ganado de "Don Pedro Barrios", regresó a Nacional.

Tampoco fue una decisión fácil de tomar, porque en 1997 Peñarol había abrochado el quinto título uruguayo consecutivo y estaba en camino a conseguir un objetivo histórico en Uruguay: el sexenio.

La vuelta a Nacional y la charla con De León

"Fue un momento muy difícil. Yo tenía 37 años. Los primeros meses en la pretemporada no la pasamos muy bien. Castigaban bastante a Nacional por las cosas mal que habían hecho los años anteriores. Todo era cuestionado. Además hubo un recambio importante en el plantel y los grandes éramos tres o cuatro: Cesilio De Los Santos, Ruben Sosa, Jorgeao y yo. Los demás eran jóvenes", manifestó.

Agregó que "la situación era muy compleja en lo deportivo y había críticas, palos del periodismo, de los hinchas en general. La situación anterior era indefendible, pero tuvimos que aguantar críticas desmedidas muchas veces".

En la marca de Hernán Crespo

Destacó, asimismo, que tuvieron la suerte de tener un cuerpo técnico que asumió toda la presión: "Hugo (De León) y el profe Gesto tenían una espalda enorme para aguantar la presión que había sobre el plantel. Fue de los mejores técnicos que tuve y el trabajo dio sus frutos".

Nacional no empezó bien aquel año, incluso perdió los dos clásicos por la Copa Libertadores. Pero después de vencer 4-3 a River Plate, un partido que estaba perdiendo 0-3, la situación se revirtió favorablemente para el equipo, pero no para él.

"En el verano de 1999 fuimos a tomar un café en Punta del Este con Carlos Babington que había asumido como técnico de Huracán. Me invitó a formar parte del cuerpo técnico pero decidí que no porque tenía a mis hijas chicas, una de ellas con serios problemas de salud. En esa conversación me preguntó si le podía recomendar un zaguero y surgió el nombre de Sebastián Morquio, un chico joven que yo había conocido en Nacional y que no iba a tener mucho espacio. Por suerte le fue muy bien allá".

Barrios, que inició la temporada como capitán, sufrió una grave lesión en ese encuentro jugado en el Estadio Centenario: "Salté a cabecear y cuando caí se me reventó el tendón de la rodilla. Me operó el doctor Suero y la recuperación fue muy larga".

Terminó el año con 10 partidos, siendo campeón Uruguayo, cortando el sexenio aurinegro y luego de una charla con De León decidió dejar. "Él me entendió, porque me iba a costar mucho. Me fui a Maldonado y me recuperé tranquilo. En el 2000 volví a jugar a nivel amateur. Tuve muy pocas lesiones en mi carrera y esa fue de las más importantes".

Barrios en el rol de abuelo

"Dejar el fútbol no es una decisión fácil. Hay que estar preparado para tomarla, cuándo dejar. Me ayudó la situación y tenía el apoyo familiar", explicó Barrios, padre de tres hijas.

Luego fue técnico de la selección de Maldonado, de Ituzaingó y desde hace 20 años trabaja en el Campus, donde todo empezó: "Estoy contento porque hago algo que me gusta, aunque estoy con mucho trabajo. También nos postulamos para el ser sede del Mundial 2030 porque creemos que Maldonado tiene todas las condiciones y Punta del Este es un lugar turístico conocido mundialmente", dijo ya desde su rol más político.