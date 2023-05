Gremio de maestros reclama que escuelas sin comedor no recibieron agua

Los docentes agremiados en la Federación Uruguaya de Magisterio reclaman que "no fue resuelto" el acceso de agua para escuelas que no tienen comedor y que Primaria debe garantizar el acceso a todos los niños.

Luego de una reunión este viernes, el sindicato emitió un comunicado en el que pide que se garantice "el acceso al agua en todas las escuelas afectadas, no solamente en las que tienen comedor". "Esta situación no fue resuelta con la entrega de una partida para las direcciones escolares como lo definió la DGEIP, siendo que no existe posibilidad de compra para cubrir las necesidades de una escuela por día por la alta demanda del mercado".

Por otro lado, señalaron que los expertos sostienen que reutilizar el agua "no es una práctica recomendable, porque concentra mayor cantidad de sodio". Esto es en respuesta a una guía de recomendaciones realizada por Primaria y que fue publicada por El Observador en los últimos días.

Ante la crisis de agua potable, Primaria autorizó esta semana la compra de agua mineral embotellada en las escuelas de Montevideo y Canelones. Las partidas de dinero, que según las autoridades iba a estar disponible desde la tarde del martes, son exclusivas para la elaboración de alimentos, de la copa de leche y el vaso de agua de los niños que tienen el almuerzo incluido. El Programa de Alimentación Escolar recomendó optimizar su uso.

“Atender en la preparación de alimentos la proporción necesaria de agua (dos a uno para el arroz, tres a uno para la pasta, no colar el arroz y reutilizar el agua de la pasta)”, detallaba la guía no oficial que fue comentada a los inspectores de las tres áreas de Montevideo y las tres de Canelones con el objetivo de que llegue a cada centro educativo.