Gremio presentó recurso y Conmebol puso en suspenso la clasificación de River

Gremio planteó este miércoles a la Conmebol un recurso contra River Plate luego de que el técnico argentino Marcelo Gallardo, suspendido para la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, interfirió de forma directa en el juego de este martes en el que el club brasileño cayó 2-1 y quedó eliminado.

"El presidente de Gremio (Romildo Bolzán) está reunido con (los integrantes) de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol", dijo a últimas horas de la tarde una fuente de la organización a la AFP.

Más temprano el director ejecutivo del club brasileño, Nestor Hein, había dicho en Porto Alegre que "el entendimiento no es de Gremio (de que hay una irregularidad). Es de la Conmebol. La Conmebol lo castigó (a Gallardo), y él influyó directamente en el resultado del partido".

El martes, River Plate remontó y venció 2-1 a Gremio en Porto Alegre y se clasificó para la final de la Copa Libertadores de 2018.

En esta enfrentará a Boca Juniors, su histórico archirrival en el fútbol, luego de que el 'xeneize' empatara 2-2 este miércoles con el Palmeiras en Sao Paulo en la vuelta de las semifinales y se configurara un inédito desenlace en el máximo torneo de clubes de la Conmebol entre los clubes más populares de Argentina.

Luego de que se conociera que la final será entre ambos equipos argentinos, la Conmebol publicó en su cuenta de Twitter un afiche para anunciar la definición entre millonarios y xeneizes, pero en un segundo tuit aclaró que el cruce está está “sujeto a la decisión de la Unidad Disciplinaria respecto al reclamo de Gremio”.

Gallardo había sido sancionado por atrasar la entrada en campo de su oncena en el intervalo del juego de ida en Buenos Aires, que terminó con resultado favorable para los gaúchos por 1-0.

El 'Muñeco' Gallardo vio el juego del martes en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre, pero fuera del gramado. Sin embargo cámaras lo filmaron hablando por handy, supuestamente girando instrucciones a su banca.

El entrenador también fue visto bajando a conversar al vestuario con los jugadores en el medio tiempo.

Consultado por los medios tras el partido, el argentino reconoció la acción pero dijo no estar arrepentido, incluso si esto le cuesta perderse la final del torneo continental.

"Me tomé el atrevimiento de bajar en el entretiempo y hablar con los jugadores porque creía que lo necesitaban y que yo también lo necesitaba y bueno, tal vez, incumplí una regla de no tener que entrar al vestuario que era lo que no estaba permitido, pero lo reconozco y lo asumo (...) No me arrepiento para nada", dijo.