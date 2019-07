Griezmann: “No recibí mensaje de Lio, pero Suárez me dio la bienvenida”

Antoine Griezmann, delantero francés que fichó por Barcelona, reconoció que, a diferencia de Lionel Messi, el salteño Luis Suárez lo llamó apenas se concretó la transferencia.

“El primer día fue un poco difícil porque me hicieron dos caños. Uno de Ivan (Rakitic), pero luego ya remonté. No recibí mensaje de Leo, pero sí de Luis que me dio la bienvenida. El grupo me ha recibido muy bien y estoy contento de compartir vestuario con ellos y ojalá le pueda ayudar lo mejor posible”, comentó el jugador en ronda de prensa, según consignó el diario Marca.

Fue consultado también por su polémica salida de Atlético de Madrid.

“Hice lo mejor posible de cara al Cholo (Diego Simeone, entrenador de Atlético Madrid), a mis excompañeros y al club para salir bien. Es un tema de ellos, estoy tranquilo y lo único que me importa es empezar a jugar con el Barça que es lo más importante para mí”.

Griezmann agregó sobre su exentrenador: “La relación con el Cholo es más que de entrenador y jugador, es familia. Me llevo muy bien con él, nuestras mujeres y nuestras hijas. Es muy importante dentro del campo y en mi vida privada. Le debo muchísimo y le quiero mucho. Nuestra relación durará después de nuestra carrera deportiva”.

Y sobre una eventual denuncia de Atlético y el expediente abierto por Federación sobre la cláusula de Griezmann, el francés indicó: “Me llegó a los oídos. Es un club donde lo dí todo y siempre fui de cara. Estoy muy tranquilo. Lo único que me preocupa ahora es entrar bien en la táctica del técnico, estar bien con mis compañeros y disfrutar del fútbol”.

El equipo colchonero presentó la denuncia ante las autoridades del fútbol español reclamando 80 millones de euros que entiende que Barcelona debería haber depositado para ejecutar la cláusula de recisión del delantero francés.