Guaidó: "Va a tomar un poco más de tiempo" lograr que Maduro deje el poder

"La expectativa era construir la transición. Va a tomar un poco más de tiempo, pero para mí ya es un hecho. ¿Hay insatisfacción en las Fuerzas Armadas? Sí, es obvio. ¿Es suficiente? No. Por eso vamos a seguir". Con esas palabras se refirió el líder opositor Juan Guaidó al proceso que él cree que llevará a que el líder chavista Nicolás Maduro deje el poder en Venezuela. Desde un lugar que prefirió no revelar dio una entrevista a Folha de San Pablo y allí habló de la actitud de la policía nacional el pasado martes, cuando un grupo de militares se unió a él y se intentó un derrocamiento de Maduro. Eso llevó a una dura represión del régimen chavista en algunas zonas.

"Este tipo de actuación represiva es la única cosa que el régimen tiene hoy. Ellos intentan demostrar un control que no tienen. Por eso reprimen, y de forma enfocada", dijo, y aseguró que el objetivo de la oposición es manifestarse "pacíficamente, sin confrontación". "No queríamos eso", dijo.

Y a pesar de que su plan fracasó el martes, asegura que seguirá adelante. "Hoy la dictadura es más frágil, hay menos lealtades, pero es porque persistimos. Sí, un ciudadano puede cansarse por un tiempo, pero su descontento con la situación seguirá, y él volverá a las calles, mientras no tengamos elecciones libres de nuevo. Puede haber altos y bajos en las movilizaciones, pero seguiremos siendo mayoría. Es necesario entender que enfrentamos a un régimen que no duda en asesinar a jóvenes, que no le importa que las personas estén comiendo de la basura, que muchas ciudades no tengan luz. Es una dictadura sanguinaria y sádica. Evidentemente no va a ser simple", consideró en la entrevista con Folha.

En tanto, el líder opositor Leopoldo López, dijo en una conferencia de prensa en la residencia del embajador de España, donde se refugió el martes tras ser liberado de su prisión domiciliaria, que el fallido levantamiento militar era parte de un proceso para poner fin al gobierno de Maduro. "Es parte de un proceso, es una grieta que se va a convertir en una grieta más grande (...) que va a terminar rompiendo el dique", dijo y agregó que estaban en la fase "del cese de la usurpación" y que el quiebre "ha comenzado".

Según dice habitualmente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la opción de la intervención militar está siempre sobre la mesa. Pero sobre este punto Guaidó prefirió ser cauto y dijo que su postura siempre "es matizada porque es una respuesta responsable". "No excluyo una intervención militar, porque ya está muy claro cuál es el régimen de Maduro. Pero esa sería la última opción. Antes es presionar como sea posible para una transición libre".

Un jueves extraño

Después de dos días de enfrentamientos, el plan fallido de derrocamiento de Nicolás Maduro y cuatro personas muertas según la oposición, el jueves el clima estaba llamativamente quieto en Venezuela. Ni marchas ni enfrentamientos.

Solo un mensaje en cadena del líder chavista Nicolás Maduro rodeado de militares, en el que mostró fortaleza después de que la oposición intentara poner en duda el respaldo de la fuerza armada hacia el chavismo. "Ha llegado la hora de combatir, ha llegado la hora de dar un ejemplo al mundo y decir 'en Venezuela hay una fuerza armada consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington'", dijo Maduro y reclamó enfrentar "a cualquier golpista".

#EnVivo 📹 | Continuamos en Marcha Militar junto a nuestros oficiales y soldados Patriotas de la #FANB. https://t.co/v5DOIicKmu — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 2, 2019

Pero la respuesta de la oposición no llegó. Uno de los hechos llamativos del día fue la ausencia del líder opositor Juan Guaidó. Nadie sabía dónde estaba. Lo único que se supo de él fue a través de la entrevista con Folha, pero nada más. Después de haber liderado el martes la Operación Libertad, el frustrado intento de alzamiento militar contra Maduro y de haber convocado a miles de manifestantes a las calles, su ausencia sorprendió.

Sin embargo toda esa aparente calma se terminó cuando un tribunal de Caracas ordenó capturar al opositor venezolano Leopoldo López, que después de haber sido liberado por los militares que se unieron a Guaidó, estaba en la residencia del embajador español, Jesús Silva.

A López se le revocó la medida de detención domiciliaria "por violarla flagrantemente", indica la nota de prensa difundida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo afín a Maduro.

La corte asegura que López, privado de libertad desde 2014 y sentenciado a casi 14 años, también violó "la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales, demostrando con ello la no sujeción a las medidas".

"En vista de lo señalado, el juzgado en su decisión libra orden de aprehensión dirigida al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en contra del ciudadano Leopoldo López", indica el texto, y el tribunal ordenó que cumpla lo que le queda de su pena -de la que ya cumplió cinco años, dos meses y doce días- en la cárcel militar de Ramo Verde, donde estuvo recluido hasta mediados de 2017.

La casa destrozada

Horas antes de la detención, la casa de López fue allanada, según denunció su esposa, Lilian Tintori, quien también se había refugiado en la embajada de España el martes.

#DENUNCIO Anoche entraron a nuestro hogar, como delincuentes, sin orden de allanamiento y sin que estuviésemos presente, destrosaron la casa y se robaron nuestras cosas. pic.twitter.com/1XXKgXI3P0 — Lilian Tintori (@liliantintori) May 2, 2019

"Entraron a nuestro hogar, como delincuentes, sin orden de allanamiento y sin que estuviésemos presentes. Destrozaron la casa y se robaron nuestras cosas", publicó la activista en Twitter.

"No sabemos cuál era la intención. Ya sabían que ni Leopoldo, ni yo, ni mis hijos estábamos", agregó Tintori, quien difundió fotografías de una reja dañada, así como de libros, documentos y muebles tirados en el piso.

La supuesta huida de Maduro y el desmentido

Antes de que la orden de detención de López hiciera que todos los ojos estuvieran puestos allí, otro hecho dominaba las conversaciones. Padrino, a quien Estados Unidos señala de haber participado en negociaciones para romper con Maduro denunció que pretenden comprar a los militares como si fuesen "mercenarios", y rechazó los intentos de la oposición para quebrarlos.

"Parece que fuera un juego de niños lo que pretenden hacer con la Fuerza Armada", dijo el oficial en un discurso.

Esto sucedió porque el enviado de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró este miércoles a la agencia Efe que los altos cargos del régimen de Maduro, que supuestamente estaban negociado con la oposición la salida del mandatario habían "apagado sus celulares".

El gobierno de EEUU dijo el martes que tres figuras clave del chavismo -Padrino; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala- negociaron con la oposición para romper con Maduro y respaldar a Guaidó.

"Hablaron, hablaron y hablaron y cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo", criticó Abrams refiriéndose a Padrino, Moreno y Hernández Dala.

"¿Por qué? ¿Cuál fue el papel de los rusos, cuál fue el papel de los cubanos? Estamos tratando de averiguar ahora respuestas a esas preguntas, pero sabemos que ha habido un par de arrestos de líderes de la inteligencia y del cuerpo militar", aseveró Abrams.

Y el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, abonó esa teoría de la negociación. Según informó CNN, en una entrevista este miércoles Bolton dijo que se demostró el martes "que altos personeros del régimen de Maduro estaban preparados para llegar a un acuerdo con la oposición y sacarlo del poder. Cómo ellos van a convivir ahora, eso es muy interesante. Maduro, Padrino, están como escorpiones en una botella, no creo que puedan confiar entre ellos. No es una situación sostenible”, agregó.

Incluso Maduro salió a desmentir al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien aseguró que el mandatario planeaba huir el martes a Cuba después de los incidentes con los militares que se habían ido con Guaidó. "Hasta dónde llega la falta de seriedad, la insensatez, la locura, la mentira, la manipulación. Decía Mike Pompeo que (...) Maduro tenía un avión prendido para irse a Cuba, huir, y que los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. Señor Pompeo, por favor, qué falta de seriedad", dijo Maduro en una transmisión televisiva.

Pompeo y Lavrov hablarán sobre Venezuela la próxima semana en Finlandia

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, discutirá la próxima semana la situación en Venezuela con su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov, con quien coincidirá en una reunión en Finlandia, informó el jueves un funcionario estadounidense.

"Esperaría que el secretario y él (Lavrov) tengan la oportunidad, obviamente, de hablar", dijo el funcionario a periodistas bajo condición de anonimato.

Lavrov y Pompeo tuvieron una tensa llamada telefónica el miércoles sobre Venezuela, donde Estados Unidos apoya los esfuerzos del jefe parlamentario Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente interino, para forzar la salida del mandatario Nicolás Maduro, un aliado de Moscú.

Pompeo le dijo a Lavrov que el respaldo de Rusia a Maduro, cuya reelección el año pasado fue considerada fraudulenta por buena parte de la comunidad internacional, es "desestabilizadora para Venezuela y para la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia".

Lavrov, a su vez, denunció la "influencia destructiva" de Estados Unidos, señalando que "la injerencia de Washington en los asuntos de Venezuela" es "una violación flagrante del derecho internacional".

El Observador y agencias