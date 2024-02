Guardiola: "Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial"

Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, concedió una entrevista exclusiva a ESPN Brasil en donde repasó los éxitos de su carrera en los distintos equipos por los que pasó, y expresó su deseo de, en algún momento de su carrera, darse el lujo de dirigir una selección para vivir la experiencia de un Mundial, entre otras cosas.

"Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir una gran competición de selecciones. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 o 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador", afirmó Pep. "Para trabajar en una selección te tienen que querer y contratar, como pasa con los clubs. No sé quién me quiere para trabajar en una selección", agregó el español.

"Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa o una Copa América. No sé cuándo, si en cinco, diez o quince años, pero me gustaría disputar una Copa del Mundo como entrenador".



Pep Guardiola, en ESPN Brasil. pic.twitter.com/f7mDlFs3EB — VarskySports (@VarskySports) February 22, 2024

Luego de haberlo ganado todo a nivel equipos, ya sea con el Barcelona, Bayern Múnich o actualmente con el Manchester City, el entrenador dejó abierta la posibilidad de tomar las riendas de una selección nacional en algún momento de su carrera y probar otra experiencia en los bancos de suplentes. Actualmente tiene contrato vigente con el elenco inglés hasta 2025 y explicó que "si lo hago mal, me voy a casa. Ahora me siento muy bien, pero el fútbol cambia mucho. Tengo mi opinión de que cuando te queda un año y medio de contrato es tiempo para el fútbol. Ganar te ayuda a tener más energía, cuando pierdes partidos estás más cansado".

En otra línea de la entrevista, Pep repasó su etapa gloriosa en España y recordó que "cuando llegué al Barcelona el 86% de la gente no me quería. Decía: ‘perfecto, es mejor llegar así que todo sea bueno desde el primer día’. Prefiero que la gente dude y necesito que no crean. Me da energía para demostrar que están equivocados. Siempre intentan poner excusas cuando ganas. En el Barça era por Messi, en el Bayern porque siempre gana la Bundesliga y en el City por el dinero".

Por último, defendió de los comentarios negativos a su jugador Erling Haaland, que recibe cuando no logra marcar goles: "No sólo critican a Haaland o Guardiola. Están esperando que no marque 56 goles. Están esperando que falle. Siempre ha sido así. Con Pelé, Romario, Ronaldo, Rivaldo o Neymar también pasó. Si quieres luchar contra esto estás perdido. Tienes que pensar que cuando el árbitro hace sonar el silbato, yo juego y tú no. Ahora te voy a demostrar que tú estás equivocado, yo tengo razón", sentenció.