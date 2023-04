Guillermo Francella contó su pasado como periodista y cómo cumplió el "sueño de su vida"

Guillermo Francella es un nombre que no permite dobles lecturas: uno de los actores más destacados de la Argentina. Pero el artista intentó durante un tiempo dedicarse al periodismo como una forma de ganar dinero. Sin embargo, no le duró demasiado.

Durante una entrevista en el programa Antes que Nadie de Luzu TV, en el que trabaja su hija Johanna, el actor habló sobre su paso como cronista en la reconocida Revista Gente. "Mis viejos fueron muy gambas, me dijeron: 'Estudiá teatro, pero buscate algo paralelo para comer', no sabía qué hacer y me gustaba el periodismo oral, no el escrito, entrevistar o tener un atril para hablar", recordó el actor.

Así fue que terminó como cronista en una de las revistas más leídas de Argentina, durante las vacaciones. "Trabajé en Revista Gente, [el periodista] Alfredo Serra era amigo de un tío mío, fui a hacer la entrevista y me tomaron los meses de verano", contó.

Sin embargo, su paso por la publicación no fue muy duradero: "Alfredo se fue de vacaciones, me quedé solo y cuando llegó todo el personal estable, yo no tenía dónde sentarme; fue medio raro y me rajan. Me raja Jorge de Luján Gutiérrez que al día de hoy me dice: 'Te salvé la vida', y yo le digo: 'No, no me salvaste la vida, en ese momento era un pendejo, me hiciste sufrir, iba caminando por Paseo Colón destruido'".

"No pasó por un tema de conducta ni de inoperancia mía, pero me rajaron y después comenzó esta vida mía", agregó.

Francella contó además que fue mientras estaba trabajando en la revista que se entrenó un comercial que protagonizó. "Yo había hecho un comercial de un vermú, cuando sale me preguntan por eso en la redacción y yo dije: '¿Qué, no se puede hacer propagandas?', porque yo era protagonista de una marca importante y ya sentía que todo lo cuestionaban, todo era mal visto". Ya había comenzado su carrera como actor.

Años más tarde, cuando ya se había consagrado como actor, Guillermo Francella llegó a ser la tapa de la Revista Gente y se convirtió en la figura de una edición de la misma publicación de donde lo habían echado: "Cuando fui tapa de Gente, fue el sueño de mi vida, la vi en los kioscos. No podía creerlo, ocho ejemplares me compré".