Guillermo Francella protagonizó un tenso momento a la salida de una función de Casados con Hijos

La obra de Casados con hijos es uno de los éxitos teatrales de Buenos Aires por estos días. La continuación de la comedia televisiva que se emitió durante los años 2000 ha agotado funciones desde su estreno, pero esta semana llamó la atención por algo que sucedió fuera de la sala, y que involucra a su protagonista, Guillermo Francella.

El actor, que volvió a su papel de Pepe Argento para la obra (en la que también está presente el resto del elenco original de la serie, salvo por Érica Rivas, reemplazada por Jorgelina Aruzzi), protagonizó un incidente durante el fin de semana con una espectadora, en el que tuvo que intervenir la policía de la capital argentina.

Intentaron atacar a Guillermo Francella a la salida del teatro. #LAM pic.twitter.com/IHpwQqUy8G — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 16, 2023

Luego de la última función del domingo en el teatro Gran Rex, una mujer se acercó al vehículo que trasladaría a Francella e intentó acercarse al actor. La policía intentó frenarla y la situación se volvió tensa, según se ve en un video publicado por el programa argentino LAM. El registro del momento muestra a la mujer enfrentándose a los agentes.

Este lunes, Francella se refirió en Intrusos al incidente y explicó lo sucedido desde su perspectiva. "Teníamos miedo también de pisar un pie o algo, entonces la policía la quiso correr, la chica se resistió y fue todo un proceso", contó el actor.

"La chica no aceptaba que la toquen, y la policía intentaba correrla para que nosotros pudiéramos avanzar. La gente siempre tiene un comportamiento fantástico y la policía nos ayuda muchísimo a poder transitar, fue un momento incómodo, pero a mí no me sucedió nada", agregó.