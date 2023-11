Gustavo Sofovich apunta contra Marcela Tinayre y la quiere afuera de "Polémica en el Bar"

La polémica envuelve nuevamente a "Polémica en el Bar" tras la inesperada partida de Chiche Gelblung. Durante la presentación de "Enseguida Vuelvo," el unipersonal de Jey Mammón en Córdoba, Gustavo Sofovich, hijo del recordado conductor y productor de la obra, expresó sus fuertes deseos de un cambio en el programa nocturno.

En una entrevista con "Intrusos" de América TV, Sofovich dejó en claro su posición sobre la actual conductora, Marcela Tinayre. "Preguntale quién va a conducir Polémica en el Bar. Lo que sí sé es que Marcela Tinayre no", afirmó Sofovich, generando sorpresa tanto en Jey Mammón como en la periodista.

El comediante manifestó su desconcierto ante la declaración de Gustavo: "Yo me acabo de enterar". Sin embargo, Sofovich no dudó en reforzar su deseo: "Mi deseo es que Marcela no lo conduzca."

Ante el deseo de Gustavo de que Jey sea el conductor del ciclo, el humorista intentó aligerar la tensión: "Ahora tengo problemas con Marcela Tinayre. A mí tampoco me invitó al cumpleaños." Haciendo referencia a que Tinayre no incluyó a Gustavo en su celebración.

"No me molesta que no me haya invitado al cumpleaños, me molesta ella", concluyó Gustavo Sofovich, consolidando así su posición sobre el cambio que anhela en la conducción de "Polémica en el Bar." La incertidumbre rodea el futuro del programa, mientras la audiencia aguarda para ver si el deseo de Gustavo se materializa en una nueva cara al frente del exitoso show nocturno.