Gutiérrez: “Amaral está mal, está lesión te hace venir abajo”

Álvaro Gutiérrez, entrenador de Nacional, reveló que Rodrigo Amaral está mal anímicamente por la rotura de ligamentos cruzados que sufrió el pasado fin de semana ante Rampla y que necesita la ayuda de familiares, amigos y sus compañeros para salir del bajón.

“Rodrigo está mal porque anímicamente una lesión de estas te hace venir abajo. Estos son los primeros días, la idea es que con el apoyo de la familia que están ahí todos los días, de nosotros, los médicos, los compañeros, que Rodrigo sea vaya haciendo la idea y que después de unos días de pasado ese bajón se ponga las pilas pensando en su recuperación”, expresó Gutiérrez en conferencia de prensa.

El entrenador dijo que no contará con el jugador hasta el año próximo pero se desconoce si Racing de Avellaneda, dueño de su pase, lo volverá a prestar.

“Lo va a operar Racing porque el jugador es de Racing y están coordinando con la parte médica el tema de la recuperación. Capaz que el primer mes lo hace allá y luego se viene. Se calcula que para esta temporada no lo vamos a tener y capaz que la viene ya puede empezar con todo, esperamos que así sea. No sé el futuro porque se le terminaba el préstamo y no sé si Racing se lo va a querer llevar, no sé qué va a pasar”.

Consultado sobre si saldrá al mercado a buscar un jugador de esas características, Gutiérrez respondió: “Eso lo tenemos que analizar, el plantel es extenso y hay calidad. Lo que pasa que con las características de Amaral es difícil encontrar porque realmente estaba jugando bien, tenés remate de afuera del área, arranque con potencia, habilitaciones, manejo de pelota quieta un montón de cosas que es difícil encontrar un jugador que te brinde eso. Sabemos que tenemos a Lorenzetti que está saliendo de una lesión y vamos a ver qué es lo que creemos conveniente. No es fácil salir a buscar un jugador. Si no tenemos un jugador que nos brinde las garantías que nos daba Rodrigo tratar de cambiar un poco el esquema que veníamos planteando y buscar por otro lado”.

Piensa en Santi Rodríguez

El técnico de los tricolores agregó que uno de los jugadores que puede cumplir la función de Amaral es Santiago Rodríguez.

“Santi es una de las variantes que podemos tener, sé que a Santi le gusta mucho jugar por adentro y es una posición que puede andar por ahí, pero debemos buscar alguien con velocidad por fuera porque Santi nos da eso. Está Ocampo. Jugadores tenemos, el tema es que a veces los rendimientos no son los que uno espera. Si viene gente desnivelante bienvenidos sean, si no, nos quedamos con lo que tenemos”.

“No sabemos si tenemos plata”

Consultado sobre el intercambio opiniones con los dirigentes sobre las posiciones o nombre que tiene en mente para reforzar el plantel, Gutiérrez dijo que no está clara la salida de Matías Viña y respondió: “De acuerdo a si se va gente vas a tener que cubrir esa posición, si creemos que no hay nada, porque estamos siempre mirando a juveniles, no vamos a traer por traer. Y después de acuerdo a la parte económica porque hoy en día Nacional no está para hacer un esfuerzo por un jugador desnivelante. Yo tengo algo en mente pero es muy vago porque estamos en una nube que no sabemos si tenemos plata o no”.

Finalmente Gutiérrez fue consultado sobre si le gustaba la posibilidad de jugar un clásico en el torneo Intermedio para descontar puntos a Peñarol.

“Depende cómo se mire, somos realistas, si ganás sería fantástico porque descontás tres puntos, pero si perdés se van a seis. La verdad, al hincha le gustaría que yo dijera ‘vamo arriba el clásico que ganamos’ pero siendo un poco más cauto sabemos que los clásicos se pueden dar para cualquier lado”.