Gutiérrez: el regreso de Santi Rodríguez y su preocupación por la lluvia

Álvaro Gutiérrez, técnico de Nacional, se mostró inquieto por el estado del tiempo el domingo, cuando tenga que visitar a Juventud de Las Piedras por la sexta fecha del Intermedio, manifestando que si llueve la cancha queda con mucho barro.

Como pasó hace dos semanas contra Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida, el técnico tricolor se mostró preocupado por la cancha.

“Sabemos que va a ser una cancha difícil. Si llega a llover se hace mucho barro y queda pesada pero estamos confiados de poder realizar un buen papel y concretar las opciones de gol que es lo que nos tiene más preocupados”, expresó el entrenador albo en conferencia de prensa.

El técnico fue consultado sobre si reservará a algunos de los jugadores que tienen cuatro amarillas de cara al clásico. A saber: Rafa García, Neves y Cotugno.

“Lo tenemos casi decidido no lo vamos a adelantar, no por malo sino porque no queremos dar ventajas y decir con anticipación lo que vamos a hacer”.

¿Juega Bergessio?

Camilo dos Santos

Gutiérrez no brindó pistas sobre la presencia del delantero argentino Gonzalo Bergessio ante Juventud. El jugador sale de una lesión y entrenó a la par del grupo.

“Viene bien. Ayer se metió con el grupo a hacer algunos minutos con mucha intensidad igual lo estamos tratando de llevar para que pueda llegar lo mejor posible para el domingo. Yo creo que no va a haber problemas”, respondió.

El técnico se mostró preocupado por la falta de gol de su equipo.

“Me preocupa la concreción de goles porque con Defensor creamos más que ellos, con Boston River no fue lo mismo pero creamos dos o tres claritas y contra River nos pasó lo mismo. Hemos perdido remate de afuera del área con la lesión de Amaral que era un jugador que habría defensas”.

El DT agregó: “Estamos en el debe porque contra Boston River se jugó muy mal y contra River si bien mejoramos estamos en el debe con la concreción de goles”.

La vuelta de Santi Rodríguez

Diego Battiste

Habló además del posible regreso de Santiago Rodríguez. Gutiérrez fue cauto y manifestó que no lo ve con la confianza total.

“Santi tiene el alta médico pero falta el alta deportiva que es cuando agarrás coordinación, estado físico, también con la pelota. Soy bastante cauteloso porque todavía lo notamos a veces no con la confianza total como cuando se lesionó. Es un muchacho joven que no queremos arriesgarlo si todavía no está listo. Vamos a hablar con él, con los doctores, veremos si va a ser parte de este partido o se guarda para el otro”.