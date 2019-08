Conmebol multó a Nacional y advirtió a Peñarol

En el partido del 31 de julio frente al Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores donde Nacional cayó por 2 a 0 (en el global fue 3 a 0) se registraron diversos incidentes en el Estadio Beira-Rio.

A raíz de los incidentes la Conmebol decidió que Nacional deba abonar una multa de US$ 22.553,30, US$ 7.553,30 a manera de indemnización a Inter de Porto Alegre por los daños causados al equipo brasileño mientras que los US$ 15 mil restantes corresponden a la multa disciplinaria aplicada por la Conmebol por los hechos de violencia.

La Conmebol a su vez advirtió a Nacional que estos hechos no se vuelvan a repetir ya que recaerá sobre los tricolores una multa similar o mayor. El monto se debitará automáticamente de lo recibido por parte de Nacional por el monto correspondiente a haber alcanzado los octavos de final del certamen, es decir US$ 1.050.000. Es decir que a los tricolores les quedará US$ 1.027.446,70.

Por su parte Inter también recibió una multa a raíz de incidentes previos al partido por lo que deberá pagar un total de US$ 8.000.

Nacional ya había sido multado con US$ 80 mil en la Copa Libertadores 2018 por las burlas de alguno de sus hinchas a parciales de Chapecoense.

Peñarol, por su parte, recibió una advertencia por parte del organismo tanto la institución como el director técnico Diego López por la actitud en el partido de vuelta disputado en el Maracaná contra Fluminense donde Peñarol quedó eliminado del certamen.