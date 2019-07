Gutiérrez luego de la derrota con Defensor: "Fueron todas para el golero"

El técnico de Nacional, Álvaro Gutiérrez, habló luego de la derrota ante Defensor 2-1 por el Torneo Intermedio. "En el fútbol gana el que mete más goles que el rival", expresó el técnico tras lamentar que los violetas solo tuvieron una sola llegada la arco.

Gutiérrez afirmó que se fue con "la preocupación justa" del Parque Central."Me hubiera ido más preocupado si hubiera visto a un equipo sin actitud, a un equipo netamente dominado por el rival", comentó. Pero también reconoció que hay que trabajar en la definición o en la claridad a la hora de llegar.

"El factor suerte juega. De siete pelotas, capaz que tres van para un lado, y tres van para donde está el golero. Esta vez fueron todas para donde está el golero, pero no quiero quitarle mérito a lo que hizo Defensor", expresó Gutiérrez en conferencia de prensa.

"El único jugador con creatividad que teníamos era Gustavo Lorenzetti, que lo estamos tratando de trabajar por sus lesiones. Estamos haciendo un proceso especial para que sea el Gustavo que demostró. Hoy entró y clarificó el juego, pero no estaba para 90 minutos, por eso optamos por Kevin (Ramínez)".

El técnico entiende que con el ingreso de Lorenzetti Nacional mejoró: "Nos faltó un poquito de fútbol. Cuando entró Gustavo el equipo tuvo más claridad, más predominio de pelota y chances más claras", reconoció.

Gutiérrez se mostró preocupado porque no tiene un plantel con altura. "Cuando te toca jugar con planteles más altos que vos te complican en las pelotas quietas como nos complicaron. Hoy sucedió lo que no nos había sucedido antes: nos cabeceron y fue gol", dijo el entrenador.

El técnico de Nacional explicó el cambio de Gonzalo Castro, que fue sustituido a los 70 minutos por Sebastián Fernández. "Necesitábamos aire fresco. A Gonzalo lo noté cansado y tratamos de poner a Sebastián Fernández, un jugador con mucha experiencia que se mueve bien en espacios reducidos. Defensor estaba volcado todo atrás porque Nacional lo había encajonado contra su arco", comentó.

Otro de los cambios que explicó fue el cambio de Mathías Cardaccio por Rafael García, quien ingresó a los 60 para generar más fútbol en la mitad de la cancha. "Necesitábamos tener más control de la pelota y sacar la pelota mejor jugada. Rafa tiene características más de marca y empuje, pero en este momento lo que necesitábamos era poner la pelota en el piso y hacer jugar a los laterales", explicó.

"Si hubiera tenido otro cambio, hubiese puesto a Thiago Vecino. El tema es que me quedaba sin gente que lo lanzara a él porque es un jugador más de área", dijo.

"Estamos sintiendo las bajas"

El técnico tricolor reconoció que está sintiendo las bajas de esta temporada como Rodrigo Amaral -que se rompió los ligamentos y se perderá toda la temporada, Octavio Rivero -que es una de las bajas del club- y Santiago Rodríguez -que en la semana sufrió un esguince de rodilla y tendrá para un mes de recuperación.

"Son jugadores importantes. Entre ellos teníamos por lo menos diez goles", comentó el DT. Y también habló de la llegada de Rodrigo Pastorini y Pablo Barrientos: "Quedé muy conforme, pero lamentablemente hoy no los pudimos tener. Ahí tenemos un diez que clarifica el juego de nosotros y tenemos también una cuota de gol con Pastorini".

Gutiérrez comentó que en este mes trabajó en conjunto con la directiva para analizar las altas y las bajas. "Al final logramos lo que queríamos: jugadores que aportaran y que no fueran cualquiera. Fuimos a uno de los jugadores uruguayos goleadores y trajimos a alguien de experiencia, con mucha calidad", dijo.

Y agregó: "No fue fácil. Una de las cosas que no se ve es el esfuerzo que ha hecho esta directiva para mantener a los jugadores porque no se nos ha ido nadie de los titulares y sé que han habido ofertas", dijo, aunque sabe que si llegan ofertas más importantes algunos jugadores pueden dejar el club.