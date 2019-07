Otro problema para Gutiérrez: Santiago Rodríguez sufrió un esguince de rodilla

Nacional sumó un nuevo problema: su joven promesa Santiago Rodríguez sufrió este jueves un esguince de rodilla y no podrá estar a la orden de Álvaro Gutiérrez por un mes.

El juvenil fue la primera opción de cambio que utilizó el entrenador tricolor para sustituir a Rodrigo Amaral, el 10 que se sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior quien debe afrontar una recuperación larga y tediosa y quien se perderá el resto de la temporada.

Sin Santiago Rodríguez en el once, es probable que Gustavo Lorenzetti sea quien ingrese para sustituir al volante externo el próximo sábado en el debut en el Intermedio ante Defensor. El partido se juega a las 18 en el Gran Parque Central.

Por lo tanto, Nacional saldría a la cancha con: Luis Mejía; Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho y Matías Viña; Gabriel Neves y Rafael García, Matías Zunino, Gustavo Lorenzetti, Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio.

De todas formas, los problemas de los tricolores no quedan reducidos al estreno en el Intermedio sino a los partidos que Santi Rodríguez se perderá por Copa Libertadores. Nacional jugará ante Inter de Brasil el día 24 de julio en el Gran Parque Central y el 31 del mismo mes en Porto Alegre.

A estas dos lesiones se le suma que a Nacional no ha llegado ni el delantero y el enganche que necesita y que Gutiérrez pidió al presidente del club, José Decurnex.

Este jueves de mañana, previo a la práctica en la que se lesionó el juvenil, Gutiérrez tuvo un encuentro en Los Céspedes con Decurnex, pero prefirió no contar lo que hablaron. “No voy a decir lo que hablé con Decurnex pero en este último mes estuvimos en comunicación permanente intercambiando opiniones y no estaba en penitencia como dijeron, todavía no me retaron”, dijo en conferencia de prensa.

El entrenador expresó las dificultades que tiene Nacional para armar el equipo. “Se está trabajando desde hace mucho en algunas incorporaciones, lo que sucede es que se ha dado una cosa rara o al menos rara para nosotros, los períodos de pases en todas partes terminan a fines de agosto y en Uruguay cierra el viernes. Se han dado algunos factores como por ejemplo que el dinero que puede ofrecer Nacional a otros jugadores muchas veces no pelea con otros mercado".