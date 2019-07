Guti, las incorporaciones, la charla con Decurnex y la lucha desigual en el mercado de pases

El técnico de Nacional, Álvaro Gutiérrez, se reunió con el presidente del club, José Decurnex, para hablar sobre las gestiones que siguen realizando a los efectos de reforzar el plantel cuando, el día previo a que cierre el período de transferencias, el tricolor no recibió incorporaciones. “No voy a decir lo que hablé con Decurnex pero en este último mes estuvimos en comunicación permanente intercambiando opiniones y no estaba en penitencia como dijeron, todavía no me retaron”, dijo Gutiérrez este jueves en conferencia de prensa sobre el encuentro con el presidente que concurrió a Los Céspedes.

A la hora de hablar del motivo por el cual no se recibieron incorporaciones, Gutiérrez apuntó a las particularidades del mercado y la desventaja con la que corren los equipos en Uruguay, que económicamente están muy lejos de lo que pueden ofrecer otros equipos de menor prestigio internacional que los tricolores.

“Se está trabajando desde hace mucho en algunas incorporaciones, lo que sucede es que se ha dado una cosa rara o al menos rara para nosotros, los periodos de pases en todas partes terminan a fines de agosto y en Uruguay cierra el viernes. Se han dado algunos factores como por ejemplo que el dinero que puede ofrecer Nacional a otros jugadores muchas veces no pelea con otros mercados y la otra cosa es que están especulando porque de repente muchos no quieren venir a Nacional porque en cualquier otro mercado, más allá de que el club no tenga el historial que tiene Nacional, les pagan más. El mercado mexicano, que es fuerte, cierra en setiembre”.

Consultado acerca de si se pone en contacto con los jugadores que les interesa contratar con el objetivo de seducirlos con reforzar a Nacional, el entrenador respondió: “Uno a veces llama a los jugadores pero lamentablemente a veces puede más el dinero que otra cosa. Uno puede motivarlos pero vienen de otro lado, les ponen US$ 20 mil más por mes y se olvidan”.

Gutiérrez dijo ser consciente de que le faltan jugadores, por ejemplo, para suplir las bajas de Rodrigo Amaral y Octavio Rivero.

“Por supuesto que estamos contentos con la manera de trabajar del grupo pero somos conscientes que siempre hay cosas que se pueden mejorar. Tuvimos las bajas de Amaral y Octavio Rivero y con respecto a la exigencia (de solicitar incorporaciones), nosotros no exigimos, nosotros damos nuestros punto de vista, intercambios con la dirigencia y dentro de algunos parámetros que nos manejamos se trata de buscar las oportunidades que aparezcan, que muchas veces están limitadas porque el mercado en Uruguay es mucho más débil que en otros lugares”.

Y concluyó diciendo: “En realidad veo como están trabajando y hubo tres o cuatro opciones de cosas que estaban cerradas y a último momento apareció gente de otro lado y se nos cayeron”.

Sobre el partido debut en el Intermedio, el sábado ante Defensor Sporting en el Parque Central, el entrenador respondió: “El equipo está bien, evidentemente que a medida que vayan pasando los partidos se van a ir afinando las cosas, es una cuestión de tiempo estar finos con la pelota pero todos los equipos estamos de la misma manera. Tenemos a Defensor que es un equipo muy difícil porque tiene una muy buena base de juveniles y se reforzó con gente de experiencia pero nosotros estamos confiados que tenemos lo nuestro”.