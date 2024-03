Guzmán Pereira y el susto al desmayarse: los chequeos por "muerte súbita", su "impotencia y rabia" y el pedido de "disculpas”

El mediocampista de Miramar Misiones, Guzmán Pereira, ex Peñarol, habló del susto que vivió el pasado viernes a la noche al desmayarse en pleno partido ante Cerro Largo en el Parque Palermo por la tercera fecha del Torneo Apertura 2024.

El futbolista cayó en el mediocampo y tuvo que salir en camilla, tras ser atendido por los médicos. Luego, al dejar la cancha, se levantó y siguió caminando por sus propios medios rumbo al vestuario.

"El año pasado viví una situación igual, por estas fechas, más o menos, de una caída hasta peor porque me llegué lastimar”, contó Pereira este lunes a radio Sport 890.

“El año pasado me hice todos estudios al corazón para descartar el tema de la muerte súbita, que por surte salió todo bien”, agregó el volante de 32 años.

👉 Momentos de tensión en el partido entre Miramar y Cerro Largo.



Así se desvaneció Guzmán Pereira que afortunadamente luego de que lo asistieran, se lo vio caminar por sus propios medios.



Que no sea nada Guzmán 🙌 pic.twitter.com/vF7PjO7sbM — FutbolAprimeraVista (@Futbol_APV) March 1, 2024

Para Pereira, tras descartar cuestiones cardíacas, se trata de un “tema emocional”. “Y vos dirás, ¿tanta fuerza tiene la mente? Y sí. Llega a ese extremo que uno cuando compite se carga de responsabilidad y diferentes emociones”, comentó.

“Entonces, me aparece eso que de repente a veces con menos intensidad, a veces no aparecía, y este año pensando que lo tenía controlado y estaba mejor, volvió a aparecer con intensidad fuerte”, agregó.

“Tratar de dar con la tecla que salta eso que se ve tan feo para la gente, para los colegas, los futbolistas”, señaló.

El volante señaló que “hay que darle importancia a la cabeza”.

Diego Battiste

Guzmán Pereira en Peñarol

También dijo que quería “pedirle disculpas a la gente por preocuparlos”. “La disculpas es porque es un tema que no lo controlo, que no me avisa, no tengo sensaciones raras y es de la nada que me pasó”, dijo.

“Recuerdo todo menos cuando me desmayo”, agregó. "Estoy bien y de la nada me empieza a subir un mareo progresivo. Empiezo a ver todo oscuro y trato de sentarme, la recomendaciones de los médicos es sentarme”.

“Siento las voces y quedo con la visión negra. Y cuando me vuelve la visión tengo a todos alrededor”, contó sobre el momento del desmayo. “Enseguida quedo de manera normal, me bajo de la camilla pero los médicos no me dejaban y les digo ‘dejenme bajar porque están peocupando a todo el mundo’. Y salgo caminando en la mitad del trayecto”.

Además, recordó que el año pasado cuando le ocurrió lo mismo, volvió a jugar. “Caigo y vuelvo a entrar. Fue una locura, porque fue la primera vez que me pasa. Cuando veo para afuera y veo que mi familia estaba desesperada, llorando, salgo. Ahora no quise pasar por lo mismo”.

Esta vez prefirió no seguir jugando. “No puedo ser egoísta, hay compañeros que están al mismo nivel que uno y pueden rendir de mejor manera”.

Pereira señaló que no se trata de algo que le ocurra por recibir golpes. “Es un tema emocional”, dijo. “Es la segunda vez que me pasó y ahí es cuando preocupa”.

"Me pasa solo compitiendo”, agregó el mediocampista, quien indicó que las dos veces que le ocurrieron estos episodios fueron en el Palermo.

El volante señaló que se hará más controles para buscar la causa de lo que le ha pasado.