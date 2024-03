La decisión del ex Peñarol Guzmán Pereira tras su desmayo en un partido y los chequeos médicos que se realizó

El futbolista Guzmán Pereira, ex Peñarol y actual jugador de Miramar Misiones, se sometió a nuevos controles médicos luego del desmayo que sufrió en cancha en el partido ante Cerro Largo por la tercera fecha del Torneo Apertura 2024 el pasado viernes 1° de marzo.

El volante se desplomó en pleno partido, sin sufrir un golpe previo, lo que causó conmoción en los jugadores y espectadores, como también en los televidentes.

El jugador fue atenido en el campo de juego, lo retiraron en camilla, pero al dejar la cancha se recuperó y salió caminando por su cuenta, sin volver a ingresar.

Que no sea nada Guzmán 🙌 pic.twitter.com/vF7PjO7sbM — FutbolAprimeraVista (@Futbol_APV) March 1, 2024

Luego, Pereira contó que fue la segunda vez que sufrió ese episodio.

El anuncio de Guzmán Pereira

Este jueves, luego de realizarse nuevos controles médicos, tras los que ya se había realizado tras el primer desmayo, Guzmán Pereira hizo un anuncio al respecto.

“Después de volver a hacerme distintos estudios, vuelvo a recibir el alta médica para poder jugar y hacer lo que más amo”, señaló en un comunicado publicado por Miramar Misiones SAD.

“Gracias a todos los que están día a día por ese cariño y apoyo que es fundamental para mí”, agregó.

Tras su segundo desmayo, Pereira había contado sus sensaciones cuando sufrió esos percances.

“Es un tema que no lo controlo, que no me avisa, no tengo sensaciones raras y es de la nada que me pasó”, indicó a radio Sport 890. “Recuerdo todo menos cuando me desmayo”, agregó. "Estoy bien y de la nada me empieza a subir un mareo progresivo. Empiezo a ver todo oscuro y trato de sentarme, la recomendaciones de los médicos es sentarme”.

Sobre su primer episodio, dijo: “El año pasado viví una situación igual, por estas fechas, más o menos, de una caída hasta peor porque me llegué lastimar”.

“El año pasado me hice todos estudios al corazón para descartar el tema de la muerte súbita, que por surte salió todo bien”, agregó el volante de 32 años.