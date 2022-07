Había agendados 5.800 niños para vacunarse contra el covid-19 hoy: qué pasará con ellos

Este jueves estaba previsto que se vacunaran con la segunda dosis 5.800 contra el covid-19, según marcaba la agenda. Ahora, estos niños deberán esperar a que se resuelva en un tribunal de apelaciones la decisión judicial de primera instancia de suspender la vacunación.

"Yo hablé como integrante del Poder Ejecutivo, como ciudadano y como padre. Estoy muy preocupado, y quizás no es la forma mas diplomática de decirlo. Y hay muchos padres que están indignados. Obviamente los que querían vacunar a sus hijos, porque no era obligatorio. Y otros que hoy necesitan vacunar a sus hijos porque tienen comorbilidades. Otros tantos se iban a dar la primera (dosis). Tenemos un nivel de vacunación incremental en niños en base a que la ciencia demostró que las vacunas son efectivas. Me preocupa mucho que los padres reciban la vacunación que no puedan vacunarse. Esperemos que en pocos días esto sea una anécdota desagradable", dijo en conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, luego de conocer la sentencia del juez Alejandro Recarey.

"En el día de hoy había habilitados para segunda dosis 5.800 niños. Muchos de ellos con comorbilidades. Más allá de los que se podían vacunar con la primera dosis. Por eso lo primero que estamos preparando es la apelación inmediata de este fallo judicial", expresó.

El Ministerio de Salud Pública tiene tres días hábiles para apelar el fallo, plazo que se cumple el martes. Luego, corren tres días hábiles más para que la contraparte responda a la apelación y finalmente el tribunal tiene cuatro días hábiles para dictar un fallo.