Habló el pasajero que viajó al lado de Jey Mammon a Madrid: "Me increpó por sacarle una foto"

Carlos Garmendia, el pasajero que viajó al lado de Jey Mammon en un avión que partió desde Buenos Aires hasta Madrid, contó cómo fue la experiencia de volar al lado del humorista, acusado de abuso sexual por parte del joven Lucas Benvenuto.

"Viajaba en el 5H y yo en el 5G. Antes de partir ya había versiones de que Jey Mammon estaba en el aeropuerto. Ahí dije: 'qué casualidad'. Pero llegó y se sentó en el asiento de al lado mío y dijo: 'hola'. Muy tímidamente", señaló el hombre, que fue entrevistado por teléfono en el programa Intrusos de América TV.

"No hablamos en toda la noche hasta hoy a la mañana cuando me increpó por la foto que le había sacado. Antes me había preguntado dónde se enchufaba el teléfono. Le dijo a la azafata: 'no sé quién de aquí me ha sacado fotos'", contó Garmendia.

En efecto, en las últimas horas se viralizaron en redes sociales fotos de Jey Mammon durmiendo en el vuelo rumbo a Madrid. En Ezeiza, antes de subir al avión, el conductor argentino había sido entrevistado por un periodista de LAM y había dicho: "Necesito relajar la cabeza".

Las fotos que tomó Garmendia en el avión muestran al humorista durmiendo y, en otra, con auriculares puestos y un gorro de visera negro.

"Mi única preocupación era que no penaran que yo era el acompañante", dijo el hombre en diálogo con Intrusos.

Al que le toca le toca. pic.twitter.com/xJ9KSz3k0D — Don Vascolet👓🚜🇺🇦 (@DonVascolet) April 6, 2023

"Él durmió. Llegó, se tapó con la frazada que te dan, estaba con su gorrito. No se levantó nunca para ir al baño. Sí comió. Casi se pierde la comida porque estaba durmiendo y después le pidió a la azafata que le trajera la comida. No tomó alcohol, sí coca light", detalló el pasajero.

Y agregó que antes de despegar el humorista estaba viendo en su celular un video de la nota que le habían hecho en Ezeiza para el programa LAM.

"Durante toda la noche tuvo una actitud como un topo escondido. De mañana se despertó con otro carácter y cuando vio las fotos se puso en furia, dijo quién le había sacado la foto", continuó relatando.

Fue entonces cuando Garmendia, según dijo, le contestó que él había tomado fotos. A lo que Mammon respondió que no le importaba, porque es "cuestión de tiempo" hasta que se sepa la verdad.

"Es un tipo que tiene un grave problema y si no hay un arrepentimiento nunca se va a curar. Él no está arrepentido", opinó el pasajero que viajó al lado de Mammon.