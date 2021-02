Habrá más medidas por el covid, ¿y el déficit?

Un golpe más agudo sobre la economía del inicialmente previsto y una cadena de reclamos desembocará en nuevas medidas de corte económico por parte del gobierno de Lacalle Pou para mitigar los efectos de la pandemia en las próximas semanas. La magnitud y alcance de ese nuevo paquete de estímulos todavía no está cerrado, pero la ministra de Economía Azucena Arbeleche ya dio a entender que el límite grueso más o menos está demarcado. La cabeza del equipo económico mantuvo su discurso y no quiere que la credibilidad para reducir el rojo de las cuentas públicas se vea cuestionada y también dio sus razones para no aflojar (mucho más) la billetera como reclaman distintos actores de la oposición y también dentro de la propia coalición oficialista.