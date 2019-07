Habrá UPM 2: así se vivió la noticia en Pueblo Centenario, donde se instalará la pastera

Pueblo Centenario amaneció este martes con mucha menos calma que otros días. La confirmación de que la empresa finlandesa UPM invertirá más de US$ 2.700 millones en la instalación de su segunda planta de celulosa en Uruguay acaparó las conversaciones en esta localidad del departamento de Durazno, al borde del río Negro, donde será construida la pastera. "Está todo el mundo hablando de lo mismo, es una noticia espectacular", dijo a El Observador Juan Carlos Pérez, dueño de la barraca La Ruta.

La noticia fue bien recibida por los habitantes de Pueblo Centenario, que no llegan a ser dos mil. Para algunos, sin embargo, este martes fue un día amargo. El votante frenteamplista Juan Bardier aseguró que "no hay nada favorable" en el anuncio y que tiene decidido irse de la localidad –a la que se mudó hace siete meses desde Paso de los Toros, Tacuarembo– hasta comienzos de 2022 por lo menos, cuando está previsto que finalice la construcción de la planta.

El secretario de la Junta de Centenario, Eduardo Bovio, fue uno de los primeros en recibir la información. La llamada llegó cerca de las seis de la mañana desde Finlandia, y antes la recibieron el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, y el alcalde de Paso de los Toros, Juan José López. Bardier dijo que, por su cercanía, Pueblo Centenario es "un barrio" de Paso de los Toros: quienes residen en esta localidad de Durazno cruzan entre dos y tres veces al día el Puente Centenario porque trabajan, estudian y acceden a los distintos servicios en la ciudad de Tacuarembó.

En Pueblo Centenario hay una sola policlínica, a la que una médica que vive en Paso de los Toros se traslada a diario. Hay una comisaría en la que trabajan 14 oficiales en diferentes turnos y disponen de un patrullero y una moto. Pérez contó que no hay hoteles y que la mayoría de la gente trabaja en el batallón de artillería del Ejército, en entes públicos, un aserradero y pequeños comercios y almacenes que hay en la zona.

Según Bovio, esto va a cambiar cuando UPM ordene el inicio de las obras. El jerarca precisó que el gobierno departamental trabaja desde antes del arribo de la empresa en mejorar los servicios en Pueblo Centenario, pero expresó que hay "mucha expectativa con lo que puede pasar". El anuncio de este martes llevó a que tengan que "agilizar los tiempos" para estar en condiciones de recibir a los finlandeses, ya que, según el estudio de impacto ambiental, entre 630 y 1.270 personas llegarán a la localidad sobre el kilómetro 294 de ruta 5 cuando comience la construcción.

"No estamos preparados, no tenemos ni idea de lo que va a ser esta inversión", advirtió Pérez. También contó que los vecinos de Pueblo Centenario "no se la quisieron jugar" e invertir en nuevos emprendimientos, porque, si bien la instalación era "casi una certeza" para ellos, tenían temor de hacer una gran inversión y que al final el gobierno y UPM no llegaran a un acuerdo. Dos hoteles de lujo serán construidos en el entorno de Pueblo Centenario. Está previsto, a su vez, la construcción de casas de material prefabricado para la llegada de los europeos que allí trabajarán, agregó Pérez.

El secretario de la Junta de Centenario expresó que la intendencia de Durazno tiene un diálogo "permanente, fluido, casi semanal" con la empresa. La vivienda y los servicios con los que se encontrarán al desembarcar en Uruguay no son su única preocupación: también le concierne al gobierno departamental el acondicionamiento de las rutas por las que a diario circularán los camiones forestales que, según informó La Diaria, serán entre 600 y 650. Bovio señaló que el trabajo que están haciendo es "consciente" y que tanto la construcción como puesta en marcha de la planta se darán sin mayores sobresaltos.

Bardier no comparte la visión entusiasta de la amplia mayoría de los habitantes de Pueblo Centenario. "Mi opinión se replica poco porque hay esperanza, sobre todo entre la gente mayor. Creen que va a haber trabajo, que va a haber progreso, que sus hijos van a vivir mejor que ellos", explicó, y señaló que para él, ellos están equivocados.

El informe de impacto ambiental de la consultora EIA concluyó que la inseguridad y la prostitución podrían aumentar. A pocos metros de la casa de Bardier están construyendo un prostíbulo y, según él, es "inadmisible" criar a su hijo de tres años en ese contexto, al que también hay que agregarle que la planta de celulosa estará "a 400 metros" de su vivienda. "No hay nada favorable para mí", sentenció en diálogo con El Observador.

Minutos antes de atender el teléfono, Bardier había estado en la barraca de Pérez. Allí, la alegría por el anuncio de UPM era el denominador común de todos los presentes, según contó. La posibilidad de tener más trabajo, de ampliar los horizontes sociales y culturales, generan mucha "expectativa" en los habitantes de Pueblo Centenario. A contracorriente, Bardier opinó que "este trabajo será zafral" y que el impacto de la planta supondrá un "atropellamiento de la cultura ganadera de la zona".

Por lo pronto, el presidente y CEO de UPM, Jussi Pessonen, expresó que la inversión ofrecerá "importantes oportunidades para el desarrollo económico y social" y aseguró que "brindará muchas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas uruguayas y mano de obra capacitada en el centro".

La compañía informó que empleará a un máximo de 6.000 personas mientras se construye la planta. Luego se generarán 10 mil puestos de trabajo adicionales permanentes, de los cuales cerca de 4.000 tendrán dependencia directa de la empresa y sus contratistas. En la cadena de trabajo que derive de la actividad de la pastera estarán involucradas cerca de 600 empresas.