Heber sobre las críticas al gobierno por el velatorio de Bonomi: "No sé qué más pretenden"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, indicó que no entiende las críticas del Movimiento de Participación Popular (MPP) hacia el gobierno, por la baja presencia de autoridades en el velatorio de Eduardo Bonomi, el pasado domingo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

"No lo entiendo", expresó Heber a Telemundo. "Estuvimos representados por dos senadores", dijo en referencia a Gustavo Penadés y Graciela Bianchi, quienes sí concurrieron, además del diputado Gonzalo Mujica. El diputado del MPP Daniel Caggiani destacó la presencia de los legisladores, pero criticó la ausencia del Poder Ejecutivo en el velatorio, ya que ninguno de los ministros concurrió y el presidente Luis Lacalle Pou ni siquiera se pronunció en redes sociales. Beatriz Argimón, quien suple actualmente a Lacalle Pou como presidenta, mientras el mandatario se encuentra en la Expo Dubái, se contactó por teléfono con la viuda de Bonomi, la diputada Susana Pereyra, según supo El Observador, y se expresó en Twitter pero tampoco participó del velatorio. "Construye esa idea de la grieta", expresó Caggiani a El Observador. "La actitud de un gobierno republicano se guía mucho por lo simbólico", opinó.

Sin embargo, Heber recordó que hizo "declaraciones públicas" tras la muerte de Bonomi. El día del fallecimiento del senador, escribió en su cuenta de Twitter: "Lamentamos el fallecimiento del exministro Eduardo Bonomi. Enviamos nuestras respetuosas condolencias a su familia, allegados y compañeros del MPP y del Frente Amplio".

Lamentamos el fallecimiento del ex ministro Eduardo Bonomi.

Enviamos nuestras respetuosas condolencias a su familia, allegados y compañeros del @MPP609 y @Frente_Amplio. — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) February 20, 2022

"No sé qué más pretenden", le expresó a Telemundo. "En muchas oportunidades cuando tuvimos que despedir a compañeros, me hubiera gustado que hubiera mucha gente más presente", confesó Heber. Sin embargo, le quitó gravedad al asunto y dijo que "son pequeñas discusiones" y que tienen "temas más importantes" a los que dedicarse.

El diputado del MPP ironizó sobre el silencio de Lacalle Pou en diálogo con El Observador. "De repente no tenía internet", dijo Caggiani. El actual ministro del Interior fue consultado por Telemundo respecto a las críticas hacia el presidente, pero contestó que no sabía, porque no está "en el tema".