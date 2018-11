Hicieron explotar un cajero a pocos metros de la comisaría en Canelones

Un cajero del Banco República que estaba a dos cuadras de la comisaría de San Bautista, una localidad en Canelones, fue explosionado en la madrugada de este martes, informó Montevideo Portal y confirmó El Observador con fuentes que trabajan en la investigación del caso. Este cajero era el único de RedBrou que había en la localidad canaria de poco más de 1.900 habitantes.

El asalto lo realizaron cuatro delincuentes que llegaron en un vehículo sobre las tres de la mañana a la esquina de Treinta y Tres y Luis Alberto de Herrera -donde estaba ubicado el cajero-, según reportaron los primeros testigos que declararon ante la policía.

El cajero, del Banco República (RedBrou), contaba con el sistema de entintado de billetes que se acciona cuando se producen explosiones, el mecanismo de seguridad que el gobierno obligó a implementarse en junio en todos los puntos de extracción como medida para detener esta modalidad delictiva.

Desde que esta forma de asalto se popularizó a partir de fines de octubre del año pasado fueron explosionados, hasta la fecha, más de 60 cajeros. En octubre de este año el Ministerio del Interior llevaba contabilizados 62 casos: en 24 oportunidades los delincuentes habían logrado huir con el dinero y fallado en los restantes 38. La modalidad delictiva fue importada de Europa y otros países de la región.

Semanas atrás, el Banco República había anunciado que los cajeros de la institución pública que "están más expuestos a acciones delictivas y que todavía no cuentan con el sistema de entintado, no dispensarán billetes y no recibirán depósitos entre aproximadamente las 19 horas de la noche y las 9 de la mañana siguiente”.

Días atrás, el banco del Estado anunció que aceptó la propuesta del Ministerio del Interior de relocalizar algunos de sus puntos de extracción dentro de seccionales, para desalentar esta modalidad de asaltos. El primer cajero seleccionado para ser reubicado en una comisaría es el del Parque del Plata (Canelones), ubicado en las calles Ferreira y la 10 de ese balneario, que fue explotado en mayo. Según se informó, el banco aplicará la medida "en casos puntuales", y que no se pretende hacer una mudanza "masiva", al menos por el momento.