“Hijo de p... poneme, si este todos los domingos se manda alguna”: el palo de Marcos Rojo a Maguire

El defensa argentino Marcos Rojo, actualmente en Boca Juniors, recordó su pasó por Manchester United y un pedido que le hizo al entrenador Ole Gunnar Solskjaer para que le diera minutos en el equipo.

El zaguero perdió la titularidad cuando llegó al club Harry Maguire, el defensor más caro de la historia en ese momento, pero que a pesar de eso cometía, y comete, errores increíbles para su valor de mercado.

"Ese año estaba muy bien en Inglaterra, estaba jugando la Europa League”, contó a Líbero de TyC Sports.

“Yo estaba re caliente con el técnico, jugaba Maguire, que ahora gracias a Dios lo sacaron y juega Licha Martínez", dijo el exjugador de la selección argentina.

Al no jugar, el zaguero contó que en un momento fue a hablar al despacho de Solskjaer a pedirle que lo colocara en el equipo, o si no que lo diera cedido a otro club, ya que quería tener minutos para estar en la selección argentina

"Fui a la oficina. Le dije: 'O dejame ir o poneme'”, contó. “Sabía que estaba mal que no me hacía jugar. Me dijo: 'A este (Maguire) lo pagaron tanto y tiene que jugar sí o sí'. Y yo le decía: 'Hijo de p... poneme, si este todos los domingos se manda alguna'".