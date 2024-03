Hinchas de Nacional golpearon brutalmente y robaron a un "arbolito" en el viaje a Bolivia por Copa Libertadores

Tal como ha sucedido en anteriores oportunidades cuando los hinchas de los clubes viajan en ómnibus a ver a sus equipos al exterior, en este caso los hinchas de Nacional que iban rumbo a Bolivia a ver el partido vs Always Ready asaltaron y golpearon brutalmente a un "arbolito" cuando iban a hacer cambio de dinero en la puerta de una estación de servicio YPF.

Según medios de Entre Ríos, a las 19:30 del lunes un grupo de 47 hinchas de Nacional viajaban rumbo a Bolivia a través de Argentina. En la ciudad de Gualeguaychú, en la rutas 136 y 20, un grupo de hinchas se acercó al hombre a cambiar dinero. Según consignan los medios locales, le dijeron al hombre que se acercara al ómnibus, lo golpearon y le robaron la bolsa que contenia un $1,5 millones de pesos argentinos.

"Me acerco hasta ahí con mi hijo, se empezaron a bajar, estaban todos descontrolados, borrachos o no sé qué. Empezaron a pedirme que les cambie más, que no les servía, le dije que no podía y ahí empezó todo. Se me arrimó otro de atrás, todo eso dentro de la YPF, me decían que yo los estaba robando, les dije que yo era empleado que no podía hacer más. Hubo uno que me empujó, me pegó una trompada, yo me quise defender y ahí me dieron una brutal paliza. Agarraron a mi hijo, le pegaron y le robaron el celular. Agarraron la bolsa con plata y se fueron", relató el hombre a Radio Máxima.

La Policía llegó al lugar y frenó al ómnibus. Primero le devolvieron la mitad del dinero y ante la amenaza de que iban a detener el viaje y llevar a todos a la seccional policial, el resto del dinero apareció.

Tres hinchas quedaron a disposición de la Fiscalía a raíz de la agresión y el robo.