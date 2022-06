Hombre que intentó secuestrar a una mujer en Paso Molino fue condenado por otro caso similar

Un hombre que había sido enviado a prisión por intentar secuestrar a una mujer en Paso Molino fue condenado este lunes por privar de libertad a otra víctima, según informó el vocero de la Fiscalía, Javier Benech.

Mediante un proceso abreviado, la Justicia dispuso una condena a 12 meses de prisión efectiva. La pena se le suma a la condena que ya había recibido el pasado miércoles por un delito de privación de libertad agravada en reiteración real, lesiones personales intencionales agravadas y simulación de delito.

En este caso, el hombre de aproximadamente 50 años y de nacionalidad argentina, fue denunciado por una mujer que dijo haber forcejeado con el hombre, cuando se estaba por subir a un ómnibus, luego de que este la agarrara a la fuerza y la amenazara para que no gritara, consignó Subrayado.

En el episodio del Paso Molino, el condenado, que ya tenía dos antecedentes penales por rapiña, intentó secuestrar a una joven mientras ella caminaba por la calle Agraciada a la altura de Pilar Costa. "Me sorprende por detrás, me tapa la boca para que no pueda gritar y me pone una cuchilla en el cuello", narró la mujer en Subrayado. “Me decía que no gritara y que hiciera como si fuera la pareja de él”, contó. Así caminaron por una cuadra hasta que en la esquina apareció otra mujer y empezó a golpear al hombre para que la liberara.

“Llamé a la Policía en cuanto me soltó y lo empezamos a perseguir", continuó el relato.

La joven además empezó a grabar al hombre y luego subió el video a Twitter. Para ella, “fue algo más que una rapiña". Sostuvo que si esa hubiese sido su intención, le habría robado su "mochila llena de cosas". Asimismo, el hecho fue registrado por unas cámaras de seguridad.

El caso fue investigado por la fiscal de Flagrancia de 16º Turno, Angelita Romano.