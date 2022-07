Homicidios acentuaron alza en primer semestre y alcanzaron niveles de gestión Bonomi

Después de un mayo sangriento que puso el foco en su gestión y un junio apacible que le dio un respiro, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comunicó este martes las cifras de delitos del primer semestre, que muestran una aceleración del aumento de los homicidios, así como un nuevo descenso en la cantidad de denuncias de rapiñas.

De acuerdo a las cifras del Observatorio de Violencia y Criminalidad, durante la primera mitad de 2022 se registraron 188 homicidios, lo que implica un alza de 39,2% respecto al mismo período en 2021 y de 8,7% respecto al primer semestre de 2019, cuando gobernaba el Frente Amplio.

Por un lado, los registros semestrales acentúan la tendencia al alza que se había dado en el semestre anterior. Tras una caída significativa en el primer año y medio de gestión, la segunda mitad de 2021 había registrado un incremento de 5,6% en los homicidios en la comparación interanual, tal como informó en su momento El Observador.

Al mismo tiempo, es la primera vez que en un primer semestre gobernado enteramente por Luis Lacalle Pou —y sus ministros del Interior Jorge Larrañaga y Heber— se supera la cifra registrada en igual período del último año del Frente Amplio, con Eduardo Bonomi a la cabeza de la cartera de seguridad.

Heber dijo que "la gente vive más segura que en 2019" e hizo hincapié una y otra vez en el descenso de las rapiñas, hurtos y abigeato en la comparación con ese último año de la gestión frenteamplista.

Además, desde el ministerio destacan que solo el 9% de los homicidios fue producto de rapiñas o copamientos (un porcentaje que continúa a la baja).

“Partimos de una cifra récord en 2015 de 33, bajando sistemáticamente, y hoy estamos en un buen guarismo, de 9 homicidios, que es gente que se ha enfrentado contra la delincuencia y no estaba vinculada a ella. Pretendemos que esta cifra no aumente sustancialmente en el semestre”, afirmó Heber.

Sin pandemia

Tras varios meses en los que el gobierno relativizó el impacto de la pandemia en el devenir de la inseguridad –lo que provocó un permanente debate con la oposición, que en algunos casos le atribuía a ese factor toda la responsabilidad del descenso de los delitos–, las autoridades se enfocaron esta vez en la comparación de los datos de 2022 con los de 2019.

De esa forma, argumentaron desde Interior, se puede comparar "la política de seguridad" de este gobierno y la del Frente Amplio sin el factor de la emergencia sanitaria.

Consultado sobre si eso no implicaba reconocer que hubo incidencia de la pandemia en los delitos, Heber respondió: "La discusión es cuánto incidió y no lo sé. Ahora lo vamos a ver. Incidió porque, por ejemplo, ahora tenemos más homicidios que en 2021 ¿no? Entonces naturalmente no negamos porque hubo momentos en los que la gente se autorecluyó, entonces estuvieron menos expuestos. Ahora ¿cuánto?", se preguntó el ministro.

A su vez, aseguró que los comentarios de varios jerarcas del ministerio, incluido él, que en reiteradas ocasiones insistieron en que los delincuentes no hacían cuarentena, obedecía a que la oposición atribuía la caída de los delitos solamente a la situación sanitaria. En la opinión de Heber, los resultados de los primeros años del gobierno fueron mezcla de la pandemia y la buena gestión de la seguridad.

"Desde la oposición se sostenía que era todo producto de la pandemia y me parece que no es justo", expresó el ministro, para quien las políticas de seguridad de la coalición son "mucho mejores" que las de la anterior administración "porque hay menos delitos".

Heber añadió que van a "esperar a terminar el año para poder comparar un año sin pandemia (como 2022) con el 2019, que tampoco había pandemia", y ver cuánto incide la nueva impronta de "la política de seguridad".

Mes a mes

Respecto al último trimestre, el Ministerio del Interior informó que hubo 29 homicidios en abril, 43 en mayo y 16 en junio, aunque se insistió en que no es pertinente sacar conclusiones por lo sucedido en uno o dos meses en particular.

"Nosotros no decimos que está todo bárbaro porque el mes de junio hubo solamente 16 homicidios. Con el mismo argumento, no me pongan como un guarismo permanente lo que se dio excepcionalmente en mayo", adujo Heber.

Ese mes, en el que hubo una ola de homicidios solo superada por un episodio similar en 2018 –el año que hubo más homicidios–, desembocó en una reunión con el presidente, Luis Lacalle Pou, en Torre Ejecutiva donde Heber debió presentar un plan para contener la situación. También le valió una comparecencia en el Parlamento.

Pero pese a que pidió no sacar conclusiones a raíz de los datos de un mes en particular, el ministro dijo que la caída entre mayo y junio se debe a que el plan tuvo efecto: mayor presencia policial y la desarticulación de grupos criminales que suministran estupefacientes.

En ese entonces, las autoridades achacaron la seguidilla a una ola de ajustes de cuentas, muchos de ellos en el barrio Peñarol. Según el informe del Observatorio de Violencia y Criminalidad del ministerio, en este semestre el 50% de los homicidios fueron producto de conflictos entre grupos criminales o ajustes de cuentas. Con 28% le sigue aquellos ocurridos a raíz de una situación de violencia intrafamiliar o cuestiones relacionadas y un 20% fueron por altercados espontáneos no domésticos.

Heber destacó que tan solo el 9% fueron producto de rapiñas o copamientos. El restante 37% se debe a otros motivos o de origen desconocido.