Gustavo Leal: "Heber recorre un camino similar al del capitán del Titanic"

El exdirector de Seguridad y Convivencia Gustavo Leal, que ostentó el cargo en la gestión de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior, se refirió a la difusión de las cifras de delitos de este primer semestre y criticó el aumento de los homicidios.

"En la conferencia de prensa dijo que la política es acertada porque los delitos bajan, yo creo que está recorriendo un camino similar al del capitán del Titanic, no quiere reconocer que hay un fracaso", expuso en entrevista con 970 Noticias (radio Universal), refiriéndose al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El primer semestre del 2022 hubo 39% más de homicidios que en el mismo período del año anterior.

El exjerarca dijo ver con "cierta perplejidad y preocupación" que pese a que el ministro presentó un plan para contener los homicidios, aumentaron un 39%. Este plan fue formulado y anunciado a mitad de mayo de este año.

"Me parece que no se puede decir que la política es acertada si hay un 39% de incremento de los asesinatos. Pero el ministro, además de pelearse con la realidad, se ha peleado con todo el gobierno porque asumió que la pandemia tuvo un impacto en la baja de los delitos (...) Le queda poco respaldo si asume esta línea", valoró.

Por otra parte, se preguntó si efectivamente existe un plan para contener los homicidios ya que el mismo ministro dijo que algunos de ellos no se podían prevenir. "Si un ministro dice que no puede prevenir la violencia...", ironizó Leal y advirtió: "El ministro no se hace cargo de tanta verborragia sin contenido". A su vez, sostuvo que el ministro "tiene que evaluar si está en el lugar adecuado y si quiere estar en ese lugar".

Además, afirmó que hay comparaciones constantes con la gestión del Frente Amplio a la que "siempre le echan la culpa". "Veo un gobierno que, faltando 900 días para que termine y con casi el 50% del tiempo transcurrido, un día sí y otro también es culpa del Frente Amplio (...) Ya ni siquiera el 2019 es excusa", dijo refiriéndose a que hubo más homicidios en el primer semestre del 2022 que en el mismo período de 2019.