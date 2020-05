Hubo acuerdo y la CND enviará a todos sus trabajadores a seguro de paro parcial

Tras una reunión mantenida este miércoles entre la directiva de la Corporación Nacional de Desarrollo (CND) y dirigentes gremiales de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), las partes llegaron a un acuerdo y se resolvió enviar al 100% de la plantilla a régimen de seguro de paro parcial.

Mientras que la CND –empresa paraestatal que opera bajo el derecho privado- pretendía dejar a un 15% de los 160 funcionarios cumpliendo su tarea de forma normal y dividir al resto entre envíos a seguro parcial y seguro total, finalmente se decidió que todos los funcionarios permanezcan en seguro parcial a partir del mes de junio, sin despidos.

Esto implicará la reducción horaria y de días de trabajo para todos los trabajadores, que percibirán el 50% de su salario pagado por la empresa, mientras que el Banco de Previsión Social (BPS) abonará el 25%.

Las partes acordaron mantener una reunión el próximo mes para analizar los cambios en la situación de la empresa que gestiona recursos públicos.

El dirigente de AEBU, José Iglesias, dijo que para el sindicato es clave preservar el rol fundamental que cumple la CND en su vínculo con el Estado y el sector privado, "como instrumento de desarrollo por el país", pero además había señalado no se entendía la medida producto que los trabajadores de la CND habían tenido descuentos en sus salarios para el Fondo Coronavirus, al igual que ocurrió con los funcionarios públicos.

Por su parte, el actual presidente de la CND, Miguel Loinaz, dijo a El Observador que los números que se encontraron al asumir hace tres semanas muestran una notoria baja de actividad de la CND producto del parate en la consturcción de obras o el transporte, entre otros, “que obliga a tomar medidas”.

El funcionario explicó que el recorte del 15% en la ejecución del gasto público que definió el Ministerio de Economía también le pega en igual porcentaje en los ingresos del organismo, a lo que se suma la caída de la actividad económica de todo el país a nivel general.

"Nosotros no recibimos dinero del Presupuesto de la Nación. Si no tenemos plata, no tenemos para pagar los salarios. Creemos que esto se va a resolver en la medida que el país levante. Es una situación puntual”, precisó Loainz.