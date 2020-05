CND negocia enviar a casi el 50% de su plantilla al seguro porque se queda sin plata para sueldos

La Corporación Nacional de Desarrollo (CND), una paraestatal que operaba bajo el derecho privado, pretende enviar al seguro de paro a cerca del 50% de su personal, que totalizan unos 165 funcionarios, porque se le cayeron los ingresos y no tendrá fondos para pagar sueldos, según su presidente.

El titular e la CND, Miguel Loinaz, mantiene desde la hora 14 de este miércoles una reunión con una delegación de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU). De parte de los trabajadores se entiende existe una contradicción con la medida dado que fueron descontados de los salarios aportes para el Fondo Coronavirus, como si fueran funcionarios públicos.

Desde el sindicato de la corporación se reclama que entre los que van a pasar a seguro parcial y total de desempleo a partir del mes de junio, totalizan alrededor de 100 trabajadores.

El dirigente de Aebu, José Iglesias, dijo que la preocupación del gremio va en dos sentidos: “Uno es que la CND es un vínculo fundamental entre el Estado y el sector privado para generar movimiento económico en un momento de crisis como el que vive el país. En segundo lugar, no entendemos la medida dado que los trabajadores están incluidos en el impuesto por el covid-19 a los funcionarios públicos, mientras están entrando a seguro de desempleo en función de la actividad privada”, expresó Iglesias.

En tanto, Loinaz explicó a El Observador que lo planteado el pasado lunes al sindicato fue la compleja situación en que está la corporación tras la importante baja de actividad e ingresos a raíz del covid-19.

Según el jerarca, a tres semanas de asumir el cargo los números con que se encontraron fueron los de un traspaso de $ 1.000 millones al gobierno central, más una baja en la actividad económica en el país que repercutió de forma directa en la de la CND.

La CND en general gestiona recursos públicos, como pueden ser subsidios a las empresas de transporte y administra también obras como las rutas nacionales.

Loainz señaló que el directorio asumió “hace tres semanas” y los números con los que se encontraron muestran con notoriedad la baja en la actividad de la CND, “que obligan a tomar medidas los más benévolas posibles”.

“No implica despedir funcionarios ni prolongar demasiado tiempo esta situación, sino que cuando los ingresos de la corporación mejoren, inmediatamente se va a reintegrar al personal. Es una medida por cuatro meses nada más”, comentó Loainz. Además, el funcionario explicó que el recorte del 15% en la ejecución del gasto público que definió el Ministerio de Economía también le pega en igual porcentaje en los ingresos del organismo.

"Nosotros no recibimos dinero del Presupuesto de la Nación. Si no tenemos plata, no tenemos para pagar los salarios. Creemos que esto se va a resolver en la medida que le país levante. Es una situación puntual”, precisó Loainz.

El jerarca puso como ejemplo la falta de actividad del Auditorio Nacional Adela Reta (Sodre) y los meses que se pararon los trabajos en construcción de rutas durante la primera fase de la emergencia sanitaria.

De los 163 trabajadores en planilla se está analizando enviar al seguro por desempleo “a menos del 50%” por cuatro meses, aseguró Loainz, que dijo a El Observador que la empresa tuvo ganancias por US$ 4 millones durante 2019.