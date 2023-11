"Íbamos a jugar contra Ronaldo y Roberto Carlos y nosotros mirando a las porristas": la anécdota del Loco Contreras

Invitado al programa "Doping Positivo" que se emite por diferentes plataformas, el exarquero Jorge Contreras recordó cuando enfrentó a los brasileños Ronaldo y Roberto Carlos por la Copa Libertadores de 2010.

Aquel año el Loco Contreras atajaba en Racing de Sayago y los renombrados futbolistas defendían a Corinthians.

El primer partido entre ambos se jugó en el estadio Pacaembú de San Pablo.

"Había un muro que dividía los dos vestuarios y estaban las porristas y nosotros colgados, desesperados, mirando las porristas que estaban todas divinas. ¡Íbamos a jugar en Pacaembú!, que no sé cuántas miles de personas había, contra Ronaldo, Roberto Carlos, Elías, Cassio... A nosotros no nos importaba nada, entramos a jugar y perdimos, pero hicimos un partidazo", contó Contreras, quien fue invitado al programa junto a Jorge Rodríguez, también exgolero.

Sobre el partido, el Loco dijo que "allá íbamos ganando 1-0 con gol de Cauteruccio y nos cobran un orsay que no fue nunca, que podía haber sido el 2-0" y que al final del primer tiempo "hjay una discusión con Verzeri, los jueces y yo arranco. Al lado mío venía Roberto Carlos, lo miro y le digo 'cambiame la camiseta' y me dice 'después te la cambio', 'cambiamela ahora' le digo y me dijo que no".

Cuando el partido terminó, "el tipo (Roberto Carlos) si era otro se iba porque ellos habían jugado del lado del vestuario. Pero arrancó para el medio de la cancha derecho a mi. Me le paro al lado y lo miro y me dice 'pero dame la tuya'. Había 40 grados de calor y yo había cortado con una tijera un buzo gris que tenía el escudo, la marca y 'Contreras' atrás".

Después de expresar que guarda esa camiseta como un tesoro, recordó otro momento con Ronaldo de protagonista: "Ronaldo no me hizo ningún gol. en una armo una barrera porque había un tiro libre ideal para Roberto Carlos y yo lo miraba hacía años en el Real Madrid como le pegaba para un lado y la pelota salía para otro, digo le voy a meter ocho en la barrera. En eso el gordo (Ronaldo) se me mete adelante y se empieza a mover, me miraba, hacía morisquetas, en una se arrodilla... No lo aguanté más y le hago así (hace un gesto como diciendo correte gordo). Se empezó a reir, un crack".