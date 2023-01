Icardi mandó al frente a su excompañero Keita Baldé porque enviaba mensajes a Wanda Nara

El delantero argentino Mauro Icardi y su pareja Wanda Nara vuelven a estar envueltos en un nuevo escándalo que esta vez involucra a otro futbolista, el senegalés Keita Baldé y también a su esposa.

Todo comenzó porque en el programa Intrusos en el espectáculo de este miércoles el reconocido periodista español Jordi Martín indicó que Wanda le habría sido infiel a Icardi con Keita Baldé, el africano excompañero del atacante en Inter de Milán en la temporada 2018/19.

El periodista español señaló que en estos días Baldé y Wanda se encuentran en Dubai.

El futbolista está entrenando con su club Spartak de Moscú en esa ciudad y la argentina compartió posteos en sus redes con ubicación en Dubai.

📺 El capítulo inesperado: ¿Wanda Nara con un ex compañero de Icardi?



💬 "Mauro descubrió el engaño y la perdonó"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/GdqCYyDct7 — América TV (@AmericaTV) January 25, 2023

Lo que dijo Icardi sobre Wanda y Keita Baldé

Tras la repercusión del informe, Icardi se manifestó en sus redes y dio su versión.

“Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa. Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato”, le escribió a Jordi Martín en referencia a su charla con Simona Guatieri, la esposa de Baldé.

Icardi y Wanda en Inter

“También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”, agregó Icardi.

El delantero de Galatasaray de Turquía, compañero de los uruguayos Fernando Muslera y Lucas Torreira, también negó que se haya enterado de una supuesta infidelidad de Wanda por su estado de la tarjeta de crédito.

Mauro Icardi

“También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina, como tercero y último, de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca, y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho”, escribió.

Icardi también compartió una captura de su chat con la esposa de Baldé en el que le avisaba de los mensajes de su marido a Wanda.

Luego, el delantero borró sus historias. “Buen día, sólo para hacerles saber que borré las historias porque ya las levantaron de todos lados y para no seguir haciéndole publicidad a los Paparachis, porque seguramente ahora inventan también que me arrepentí. Que tengan un hermoso día”, escribió.