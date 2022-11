Ignacio Alonso: situación social de Qatar es "menos dura" que la de Argentina 1978

El presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol, Ignacio Alonso, se refirió al pedido de la FIFA a las selecciones que participan del Mundial Qatar 2022 que se centren en el deprote y no formen parte de discusiones sobre las restricciones a libertades sociales en ese país, arrastrando al fútbol "a batallas ideológicas o políticas que existen". Alonso sostuvo que a la AUF no llegó ninguna solicitud pero que "históricamente una cantidad de casos de futbolistas, entrenadores, dirigentes que han dado su opinión". "Lo más fuerte fue esto de Argentina 1978, después otros que no fueron tan fuertes pero que tenían que ver con expresiones de conciencia. Creo que en este caso que los temas son menos duros que en aquel tiempo y cada uno tendrá la libertad para expresarse", aseguró este miércoles en conferencia de prensa

"Entendemos que una delegación deportiva tiene que ir con la cabeza muy limpia respecto a todo lo que excede su competencia, más allá de que después luego cada uno tiene su opinión, tiene su conciencia y fuera del ámbito deportivo es libre de manifestarse. Los planteles en general van con cabeza direccionada a lo deportivo", agregó. Alonso prefirió no entrar en la “polémica” en torno a Catar.



El emirato es criticado por las condiciones laborales de quienes construyeron estadios, la penalización de la homosexualidad y la discriminación a las mujeres.



“Los temas son menos duros que en Argentina 1978”, dijo. pic.twitter.com/QRUFh3TzMo — Telemundo (@TelemundoUY) November 9, 2022 El Mundial de Argentina 1978 se realizó en plena dictadura militar y se disputaba mientras el gobierno de facto de turno, comandado por Jorge Rafael Videla, cometía crímenes de lesa humanidad. Leé también El pedido de FIFA a las selecciones de Qatar 2022: "No hablen de política y moralidad" En este caso, la FIFA pidió que las selecciones se "concentren en el futbol", según publicó Sky News. " Sabemos que el fútbol no vive en el vacío y somos igualmente conscientes de que existen muchos desafíos y dificultades de índole política en todo el mundo. Pero por favor no permitan que el fútbol sea arrastrado a todas las batallas ideológicas o políticas que existen". La carta no aborda la solicitud de Inglaterra y Gales, y otras seis naciones europeas, para que sus capitanes usen brazaletes multicolores "One Love" en la Copa del Mundo, que son una respuesta a las preocupaciones sobre las leyes anti LGBTQ+ de Qatar. Ambas naciones británicas ya han dicho que desafiarían cualquier sanción de la FIFA. Durante la preparación del Mundial Qatar 2022 se denunció el sufrimiento de los trabajadores migrantes mal pagados para construir la infraestructura en la pequeña nación del Golfo y sobre las leyes discriminatorias que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.