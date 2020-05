Ignacio Munyo será el nuevo director ejecutivo de Ceres

El economista Ignacio Munyo será el nuevo director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Realidad Económica y Social de Uruguay (Ceres), supo El Observador. El académico será el sucesor de Guillermo Tolosa, quien renunció a su cargo hace poco más de una semana para retornar al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Munyo ya es un hombre conocido de la casa para Ceres, ya que estuvo trabajando en ese think thank entre 2009 y 2013 bajo la dirección de Ernesto Talvi. El nuevo director ejecutivo de Ceres se desempaña actualmente como profesor de Economía y director del Centro de Economía Grant Thornton del IEEM, escuela de negocios de la Universidad de Montevideo.

Perfil y carrera

Munyo cuenta con amplia experiencia en macroeconomía de América Latina y proyectos intensivos en datos. Es consultado de forma recurrente por medios internacionales como CNN, BBC, Harvard Business Review, The Economist, Financial Times, Bloomberg, Thomson Reuters, AFP, Agencia EFE, Washington Post, Chicago Tribune, El País (España), Folha S. Paulo (Brasil), O Globo (Brasil), La Nación (Argentina), entre otros.

Es doctor en Economía por la Universidad de San Andrés, tiene un máster en Economía por la Universidad de Chicago y es licenciado en Economía por la Universidad de la República (Udelar). Se ha graduado en programas de Dirección de Empresas en el IEEM Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo y en Harvard Business School.

Es académico de número de la Academia Nacional de Economía e Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, tesorero de la Sociedad de Economistas del Uruguay, director Independiente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) y columnista del diario El País.

Ganó el Premio Nacional de Economía Raúl Trajtenberg 2014 otorgado por la Universidad de la República –el premio más importante en el área de economía en Uruguay-. También ganó el Premio Academia Nacional de Economía en 2007.

Ha publicado varios artículos en revistas científicas como Review of Economic Dynamics, Journal of Public Economics, Journal of Economic Behavior and Organization y Scandinavian Journal of Economics.